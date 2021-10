Se billedserie "I Børnehuset Rørskov bliver alle børn mødt ud fra den holdning, at man har en kæmpe respekt for børnene, og man møder dem med den tilgang, at alle er lige værdige. Ikke ligestillet som børn og voksne, for det er vi ikke, vi er de voksne, og de er børnene. Men vi er lige værdige som mennesker, og alle mennesker er helt ok og totalt i orden," siger Sarah Kofoed Hvid. Foto: Birgitte Masson Foto: Birgitte Masson

Vil lave verdens bedste børnehave

Frihed, fællesskab og fantasi. Tre nøgleord som alt i Børnehuset Rørskov udspringer af, og som netop har givet stedet en certificering i leg

Frederikssund - 14. oktober 2021 kl. 12:12 Af Birgitte Masson

Børn får leg ud af hvad som helst. Om det er, at tage bidder af en spegepølsemad, så den kommer til at ligne noget, vilde kaoslege, eller bitte små, nuttede, rolige stable-klods lege. Herhjemme er der stort fokus på børns leg. Faktisk er Danmark førende indenfor leg, og alle institutioner i landet skal tage stilling til leg i en eller anden form.

Børnehuset Rørskov udenfor Frederikssund er netop blevet certificeret i leg. For her, i de brune træhuse, ved indkørslen til Store Rørbæk og med Vinges Fællesmagasin som nærmeste nabo mod nord, er leg alfa og omega. Det fortæller pædagogisk leder Sarah Kofoed Hvid;

"Vi ser, at børnene udvikler sig helt vildt godt her. Børn, som førhen blev kategoriseret som meget udfordret, indgår på en helt anden måde, fordi de er i et børnemiljø, hvor de har en plads, og hvor alle børn kan noget. Hvis vi skulle lave krea-værksted, så havde vi allerede sat nogle af, for det er ikke alle, som kan klippe-klistre lige let, men alle børn kan lege," fortæller Sarah Kofoed Hvid og fortsætter;

"Vi arbejder med leg og vi leger. Her kommer børnene ikke særlig tit hjem med flotte malede billeder og pailletter på snor. Derimod arbejder vi med fri leg som en utrolig struktureret arbejdsmetode. Legen skal som udgangspunkt altid være fri, men den skal være observeret og styret. Vi har en kæmpe ansvarlighed. Og skal altid gå ind legen, når børn er i udsatte positioner, når børn bliver marginaliseret. Vi skal kunne hjælpe, hvis vi eksempelvis har en dreng, som har svært ved at komme i legerelationer. Der skal vi kunne observere hans legemønster og hans måde at gå ind og ud af legen, for så kan vi se, hvor vi skal hjælpe ham."

Ifølge Sarah Kofoed Hvid stiller det store krav til, at institutionens overordnede ramme er tydelig for børnene. Med andre ord skal der være nogle meget faste rutiner, så børnene kan koncentrere sig om at lade fantasien udfolde sig i legen. De skal ikke tage stilling til, hvor skal de sidde, når de skal spise, eller hvor deres ting er, det skal de voksne have styr på.

Hele paletten af følelser Sarah Kofoed Hvid ønsker at lave verdens bedste børnehave. Takket være samarbejdet med cand. psych Suzanne Krogh, som har været med til at gøre certificeringen mulig, så den gik i tråd med Rørskovs pædagogiske vision, er man godt på vej.

"Vores opgave er ikke kun at forberede børnene til at blive skoleklar, til at blive voksne og til at kunne alt muligt. De skal have lov til at være, lige præcis som de er lige nu og her. For så danner de et grundlag som er tilpas solidt til, når de en dag skal ud og være alt muligt andet. Vores tese er, at kan vi give børnene et solidt fundament at arbejde ud fra i forhold til deres egen personlighedsdannelse, med hele paletten af følelser, så har vi gjort noget godt."

Med hele paletten af følelser mener Sarah Kofoed Hvid, at hvis børn får lov til at være sure, glade, helt euforiske og alt muligt andet, så kan de bedre tackle de svære følelser som blandt andet stress og angst.

"Det er noget, vi gerne vil prøve af. Legen er det mest perfekte rum til at afprøve de her ting i. I legen kan du være den lille baby, hundehvalpen, en kæmpe Ninjago og en mega sur trold. Vores opgave er, at arbejde med børnene i legen." Sarah Kofoed Hvid giver et eksempel;

"Det kunne være, hvis børnene bliver for vilde, at vi siger; 'Ved du hvad, vi skal lige prøve, at du lagde dig herover og passede på mig, for jeg har brug for en vagthund.' Og så kommer de, og der bliver plads til nogle andre børn i legen. Det er sådan, vi leger med legen. Det er spændende og udfordrende som voksen, at have fokus på at give plads til børnene, og at få dem til at føle sig helt ok i deres krop og hoved. Det betyder også, at det er ok at fejle, for det gør vi voksne også, men så siger man pyt og kommer videre."

Ikke en laissez faire tilgang Beatles lyder ud af højtaleren på kontoret, da Lokalavisen besøger Børnehuset Rørskov. På væggen hænger et billede af David Bowie.

Sarah Kofod Hvid smiler; "Vi prøver os frem, og reflekterer over legen, som hele tiden er i bevægelse. En dag satte vi Bob Marley på hos de mindste. Det gav dem noget andet end de velkendte fagtesange, hvor det er prædefineret, hvordan man skal bevæge sig. Og vi så tydeligt, at de gik på en helt anden måde, end hvis vi havde spillet Mariehønen Evigglad. De gik ganske enkelt til legen på en anden måde."

Sarah Kofoed Hvid understreger, at det store fokus på leg ikke betyder, at børnene får lov at passe sig selv ude på legepladsen, og at de voksne drikker kaffe hele dagen imens. Hun fortæller, at hvis man bare lader børnene lege, så risikerer man nemt, at der kommer en laissez faire tilgang til det hele. Nej, man skal kvalificeret kunne måle børnenes leg. Det er hele kernen i pædagogikken.

Institutioner er typisk helt klassisk konstrueret, og veksler mellem rutinepædagogikken, med alle måltiderne og den måde, man kommer ind i huset på, og som kører i faste rammer, aktivitets pædagogikken, som er meget voksen instrueret, og så er der en lille del som hedder børnekultur, det er her, for eksempel mellem klokken 12 og 14, at der er tid til at lege. Men det er slet ikke godt nok, mener Sarah Kofoed Hvid.

"Vi vil godt smelte aktivitets pædagogik og børnekultur sammen, så der bliver mere tid til leg. Så leger vi for eksempel politi og røvere, og så skal der klippes og klistres kørekort. Med andre ord tænker vi vores aktivitets pædagogik mere ind, således at børnene kommer i flow. Det gør børnene, når de mister tid og sted, flow er altafgørende for børns udvikling. Vi vil gerne give plads til at de kan komme i flow mange gange i løbet af en dag," siger Sarah Kofoed Hvid.

Lokalavisen følger med hende udenfor i det milde efterårsvejr. Overalt på legepladsen er børn og pædagoger beskæftiget. Nogle kæmper med at slæbe en halmballe op over en bakke, mens de taler om, at det er pokemon foder, nogle børn og voksne gynger, leger i sandkassen eller cykler.

Mange af Fröbels tanker om det gode børneliv med fri leg og et godt udeliv er stadig en del af det danske børnehaveliv, i særdeleshed i Børnehuset Rørskov, for her leger børnene, og de voksne er med.