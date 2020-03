Vikingernes hus 'Gimle' brænder på Kalvøen

- Det er lidt for tidligt at sige endnu, hvad det er, lyder det fra vagtchefen.

Ved 21-tiden har Frederiksborg Amts Avis fået bekræftet, at der er tale om den cirka 25 år gamle to etages træbygning Gimle, der fungerer som kiosk for de medvirkende ved vikingespillet om sommeren, og som har lager, systue og kostumeafdeling på første sal.