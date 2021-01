Har man lyst til at blive viking, er chancen her nu. Foto: Thomas Olsen

Vikingerne holder åbent hus for nye skuespillere

2020 blev et år, som vikingerne i Frederikssund helst vil glemme. Derfor kigger vikingerne fremad og glæder sig til, at Vikingespillet i 2021 kan fejre 70-års jubilæum.

Som følge af coronaen vil prøven være anderledes i år end tidligere år. Alle covid-19 restriktioner vil blive overholdt. Udgangspunktet er fysisk fremmøde, men grundet coronaen vil det i visse tilfælde efter forudgående aftale også være muligt at aflægge videoaudition.

Tilmelding

Har man lyst til at prøve at gøre sig gældende ved en audition, skal man tilmelde sig optagelsesprøven ved at skrive til audition@vikingespil.dk senest den 10. januar.