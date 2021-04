Vikingerne har mærket Ragnarok

- I følge myten skal de lykkelige leve evigt, når verden er fornyet efter Ragnarok. Vi har oplevet og overlevet Ragnarok, for med en ildebrand og alle aktiviteter aflyst i et år, så er vi tæt på Ragnarok for både foreningens økonomi og for alle vikingerne, der savner Gimle, sagde hun blandt andet i sin tale.

- Så jeg kan godt afsløre for alle jer, der ikke er vikinger, at dem, der lever og kommer i Gimle, de er lykkelige i dag. Det er alle os vikinger, der hver på vores måde slider og slæber for fællesskabet, Frederikssund Vikingespil. I det gamle Gimle snurrer symaskinerne hele vinteren og foråret. Og hos Gitte og Maria kan man sig en sandwich, en kold øl eller varm kop kaffe og måske en røverhistorie. Nogle gange skal børn have et plaster på eller lidt slik og når forestillingen er slut, så er der liv og glade dage i Gimle, fortalte Camilla Dupont.