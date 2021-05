Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vikingerne efter genåbningsaftale: 'Det ser godt ud' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vikingerne efter genåbningsaftale: 'Det ser godt ud'

Optimisme hos Frederikssunds vikinger som spår, at årets vikingespil og vikingemarkedet ser ud til at kunne gennemføres i år

Frederikssund - 04. maj 2021 kl. 10:38 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Det ser nu ud til, at Frederikssunds lurblæsere kan lade hornene lyde og vikingerne må svinge deres sværd. For alt tyder på, at Frederikssund Vikingespil og vikingemarkedet på Kalvøen kan gennemføres i år. Det stod klart tirsdag morgen, efter regeringens aftale om hvordan genåbningen af samfundet skal foregå.

Læs også: Disse festivaller aflyser

Formand for Frederikssund Vikingespil Camilla Dupont er derfor optimistisk, hvad angår afholdelsen vikingespillet og vikingemarkedet til sommer.

"Jeg har også lige læst genåbningsaftalen grundigt her til morgen. Den giver ikke et helt klart svar for vores vedkommende, for vi passer ikke 100 procent ind i nogle af kasserne. Men overordnet set ser det godt ud i forhold til forsamlingsloftet på 1000 mennesker."

Camilla Dupont forestiller sig, at man vil nummerere bænkerækkerne, og helt springe nogle over, når vikingespillet finder sted.

"Vi har kun budgetteret med at sælge 500 billetter pr aften til vikingespillet i år. Spørgsmålet er, hvor grænserne går, for hører vi under Superligaordningen, er det alle på stedet der skal tælles med. Det vil sige både publikum og vikinger, og så vil vi være 700-800 mennesker samlet."

Ikke et sjovt år På en normal sæson plejer Frederikssund Vikingespil at tiltrække 17.000 gæster. I år har man budgetteret med 10.000 gæster i løbet af de 21 dage, vikingespillet finder sted.

"Der er ingen tvivl om, at det kan mærkes på billetindtægterne. Samtidig har vi Torvet med boder, som også vil få en nedgang i omsætningen i forhold til tidligere år. Det bliver måske i omegnen af 50 procent af vores omsætning."

Så selvom formanden er optimistisk hvad angår afholdelsen af årets vikingespil - og vikingemarkedet, så lægger Camilla Dupont ikke skjul på, at det økonomisk ikke ser så godt ud for Frederikssunds vikinger.

"Det er ikke så godt for vores økonomi, kun at lukke 500 mennesker ind til vikingespillet. Vi kigger ikke ind i et sjovt år. Oven i skal vi lægge byggeriet af Gimle, der brændte, hvor vi må bruge omkring 300.000 kroner af vores egne penge ," siger Camilla Dupont. Hun forudser, at der ligger et stort logistik arbejde forud for afholdelsen af vikingespillet.

"Vi får jo en situation, der minder om festivaller, hvor vi vil have stående og gående gæster. Det bliver en udfordring at have toiletter og boder, og måske bliver vi nødt til at dele det op i sektioner. Ligesom jeg forventer, at vi må indhegne pladsen, og vi skal have flere folk på til at tjekke Coronapas."

Camilla Dupont forudser, at de også må alliere sig med politiet, for at få hjælp til afholdelsen af vikingemarkedet.

"Umiddelbart ser det ud til, at vikingemarkedet også kan lade sig gøre. Dog kan jeg ikke lige gennemskue, hvilken eventtype det hører under. Markedet skal også overholde detailhandlens regler. Det er lidt en gråzone, for der er ikke så mange som os. Vi vil se om vi kan få et møde med politiet. Så vi kan være helt sikre på, at vi gør det rigtige. Min frygt er, at vi står til premieren, og så der er noget vi har overset," siger Camilla Dupont, der, når alt kommer til alt, er næsten 100 procent sikker på, at Frederikssund Vikingespil og markedet nok skal blive til noget i år.

relaterede artikler

Skæbnedag for Kalundborg Rock'er: Det kan blive dødsstødet 04. maj 2021 kl. 09:53

Ny aftale skaber usikkerhed for lokal festival 04. maj 2021 kl. 09:46

Umuligt at gennemføre: Ingen festival i år 04. maj 2021 kl. 09:27