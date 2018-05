Lørdag den 12. maj er der vikingemarked på Hammergården. Foto: Casper Suk Thorlacius

Vikinger til marked i Hornsherreds natur

Frederikssund - 10. maj 2018 kl. 15:58

Tvekamp, ridning på islandske heste og salg af mjød, smykker og skind kan opleves, når der holdes vikingemarked på Hammergården i det naturskønne Hornsherred lørdag den 12. maj klokken 10.30, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På ægte vikingemaner vil markedsvikinger sælge deres forskellige varer. Børnene kan male deres eget skjold og prøve at ride på en ægte islandsk hest, mens mor og far kigger på de mange fristende varer fra de forskellige boder. De kan også prøve kræfter med gamle vikingelege som fedtpind, gå til Island efter sild og hesteskokast.

Klokken 12.00 og 14.30 vil vikingekæmper fortælle om vikingetidens våben og hvordan vikingerne kæmpede - og så siges det, at der kommer en gal viking for at udfordre høvdingen på vikingemarkedet til kamp om, hvem der skal regere i Hornsherred og over Isefjorden.

Dagen arrangeres i et samarbejde mellem Hammergårdens Friluftsforening, Vejleby Bylaug og Frederikssund Vikingespil. Ifølge Lene Ottesen, der er formand for Vejleby Bylaug, ønsker bylauget at få spændende aktiviteter til deres hjørne af kommunen.

Jørgen F. Hansen fra friluftsforeningen mener, at Hammergårdens jorde fortjener at blive brugt meget mere, og vikingetiden ligger lige for, mens den tidligere formand for Frederikssund Vikingespil, Jesper Wittenburg, der også er formand for Ejendomsfonden Hammergården, er af den opfattelse, at beliggenheden lige ned til Isefjorden er som skabt til vikinger, vikingeskibe og vikingetræf, så et vikingemarked er det helt rigtige.

Vikingemarkedet varer til klokken 15, og adressen er Hammer Bakke 13 i Vejleby, 4050 Skibby.