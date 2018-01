Vikinger inviterer til ny audition

Børn, der ønsker at være med i vikingespillet, skal have en voksen ansvarlig, der også deltager aktivt enten på scenen eller med opgaver bag scenen.

Bemærk, at der i år kun er denne ene audition. Er man forhindret for eksempel på grund af arbejde og gerne vil i betragtning til en talerolle, så giv besked til Lisanne Sørensen på mail: lsoer@frederikssund.dk

Hvis man vil have en rolle i vikingespillet, skal man være opmærksom, at der er krav om deltagelse i prøverne, og i forhold til visse roller kan der være krav om, at man skal være villig til at lære at fægte eller ride, hvis rollen kræver det, og man skal lade hår og skæg gro, så det passer til rollen.