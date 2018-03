Vikinger byder foråret velkommen med familiedag

På dagen vil være hygge og aktiviteter for hele familien, og vikingerne sørger for både leg og læring for børn, voksne og barnlige vikingesjæle.

Der er også mulighed for at gøre en god handel i et af markedsteltene, og der er altid mulighed for at slukke tørsten og stille sulten.