Se billedserie Frederikssund Vikingespils ligbærerlaug overrækker vikinge-byrådsmedlemmet Jesper Wittenburg (S) 60 forskellige øl - en for hvert år, han har levet - til hans fødselsdagsreception onsdag. Fra venstre er det: Ole Rasmussen, Per Helth Larsen, Kim Sørensen, Torben Kelm, Jesper Wittenburg, Søren Larsen og Ole Kyster. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Vikinge-ildsjæl og idémager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vikinge-ildsjæl og idémager

Frederikssund - 07. februar 2018 kl. 20:02 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det myldrede med vikinger, politikere, foreningsaktive, venner og familiemedlemmer, da byrådsmedlem Jesper Wittenburg (S) onsdag blev fejret på sin 60 års fødselsdag ved en reception i selskabslokalerne på Byvej 24 i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fødselarens store engagement i Frederikssund Vikingespil gennem 35 år fornægtede sig ikke. Vikingespillets ligbærerlaug, som Jesper Wittenburg selv var med til at stifte for 25 år siden, medbragte et par kasser med lige så mange forskellige øl, som år, han har levet, og gaven blev overbragt sammen med laugets sang, der lyder om sommeren oppe fra bakken efter hver forestilling.

Fem lurblæsere truttede spillets fanfarer, og vikingespillets nyvalgte formand Camilla Dupont holdt symbolsk sin allerførste formands fødselsdagstale for sin forgænger, som forlod posten for kun et par uger siden efter 17 år.

- Det var en rørende aften for os allesammen, og det skyldes, at du igennem mange år har ydet en helt enorm og mindeværdig indsats for Vikingespillet, fortalte Camilla Dupont.

Hun mente, at Jesper Wittenburgs mange idéer ofte har haft et socialt afsæt, lidt tilfældigt og i allerhøjeste grad været et spørgsmål om at gribe chancen og skabe en tradition, blandt andet Ligbærerlauget. Og hun fortalte om deres fælles oplevelser i 2012-13, da Jesper Wittenburg fandt på Viking Games, og vikingespillet blev »stuerent« i museumskredse ved at deltage i turismeudvikling sammen med andre vikingeattraktioner. Men her kom hans temperament til kort. Der blev snakket for meget og handlet for lidt, og Camilla Dupont måtte fortsætte alene, så han kunne bruge kræfterne bedre andre steder.

- For mig har denne historie det hele. Du var den, der fik idéen til, hvad den fælles satsning skulle handle om. Du gad ikke al det ævl om historiske korrekte sytråde. Jesper, du er tro mod dine værdier, en anelse temperamentsfuld, og så er du Frederikssunds største ildsjæl. Tillykke med de 60 år, sagde vikingeformanden, hvor på der blev råbt »Hil-hil-hil« for vikingefødselaren.