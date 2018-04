Om den tiltalte vidste, at han passager ikke kunne svømme, da de den 14. oktober sidste år sejlede ud på Roskilde Fjord for at sætte ild til tiltaltes båd, var et omdrejningspunkter ved fredagens retsmøde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Vidner sår tvivl om tiltaltes uvidenhed

Frederikssund - 07. april 2018

Vidste den 22-årige mand fra Frederikssund, der er tiltalt for at sætte ild til sin båd på Roskilde Fjord den 14. oktober sidste år, at hans medpassager ikke kunne svømme? Det er et de væsentlige spørgsmål i sagen om den påsatte bådbrand, som fredag var nået til sagens andet retsmøde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I forbindelse med branden, som den tiltalte har erkendt opstod, fordi han selv antændte den med henblik for forsikringssvindel, sprang den tiltalte og den nu afdøde medpassager i vandet, hvorefter passageren druknede.

Ved første retsmøde forklarede den tiltalte, at han ikke var klar over, at passageren, som også var en af den tiltaltes bedste venner, ikke kunne svømme.

- Han sagde, at han kunne hundesvømme, forklarede den tiltalte ved onsdagens retsmøde.

Men fredag forklarede flere vidner, at det ifølge dem var kendt blandt mange i de to personers omgangskreds, at den afdøde ikke kunne svømme.

Ét vidne, en mand, som den tiltalte den 14. oktober fortalte om sin plan om at brænde båden af, forklarede, at »alle« vidste, at den afdøde ikke kunne svømme.

- Da han (tiltalte, red.) fortalte, at Tavab skulle med ud at sejle den dag, undrede jeg mig, fordi Tavab ikke kunne svømme, og han var bange for vand, fordi hans var druknet. Alle vidste, at Tavab ikke kunne svømme, forklarede vidnet blandt andet.

Et andet vidne, som både kendte den tiltalte og den afdøde, fortalte, at han også vidste, at den afdøde ikke kunne svømme.

- Mange vidste det, men jeg ved ikke, om han (tiltalte, red.) vidste det, forklarede vidnet.

Et tredje vidne, som havde stået den afdøde nær, var dog usikker på, i hvor høj grad, det var alment kendt, at afdøde ikke kunne svømme.

- Jeg tror, at de, der kendte ham godt, vidste det, forklarede vidnet.

En politiassistent, der natten mellem den 14. og 15. oktober havde fragtet den tiltalte fra Retsmedicinsk Institut til arresten i Helsingør, forklarede desuden, at den tiltalte op til transporten havde talt »sort«, og at han under transporten havde virket forurettet over, at være beskyldt for at sætte ild til sin båd.

-Han siger, at han er klar over, at den afdøde ikke kan svømme, men om han vidste det, før de tog ud med båden, eller først opdagede det i vandet, ved jeg ikke, sagde vidnet.

Sagens 22-årige hovedperson er blandt andet tiltalt efter straffelovens paragraf 180, som lyder:

- Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid.

Derfor har anklager i sagen, senioranklager ved Nordsjællands Politi Bente Schnack, fra første retsdag interesseret sig for, hvorvidt den tiltalte vidste, at den afdøde ikke kunne svømme, og om den tiltalte vidste, at redningsvestene var defekte.