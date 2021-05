Se billedserie Miriam, Lotte og Jakob træner målrettet frem mod efterårets VM i Vermont. Foto: hgg

Send til din ven. X Artiklen: Video og fotos: Trio på vej til VM i benhård sportsgren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og fotos: Trio på vej til VM i benhård sportsgren

Tre lokale atleter har kvalificeret sig til VM i den benhårde sport OCR

Frederikssund - 25. maj 2021 kl. 10:35 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Det kræver sit at nå eliten indenfor enhver sportsgren.

Men hvis du nu forestiller dig, at du lige løber en halvmarathon i skovbunden, tager Forsvarets forhindringsbane undervejs og så lige lægger en Crossfit-session oven i hatten.

Ja, så har du et nogenlunde ædrueligt billede af, hvad der venter, når Miriam Holmgaard fra Ølstykke, Jakob Ryding fra Sønderby ved Skibby og Lotte Green fra Havelse Mølle senere på året skal dyste om VM-titlen.

Du kan også gøre det på en anden måde: Tag et håndklæde, hæng det op over et gyngestativ eller noget andet solidt, og tag fat i hver sin ende af håndklædet. Så hæver du dig op. Og så bliver du bare hængende der, indtil din ægtefælle eller mor har læst resten af artiklen højt for dig.....

I modsætning til mange andre sportsgrene er der dog en klar fordel. Du behøver ikke at have gået til det og forfinet teknikken siden barnsben for at nå op blandt eliten. Muskelstyrke, hurtighed, grebsstyrke og udholdenhed er det afgørende.

"Og så psyken. Det mentale er sindssygt vigtigt," lyder det fra Lotte Green.

Hun er så heldig, at hun stort set bare kan gå ud i baghaven og træne.

Træning i naturen Hun har nemlig i små ti år drevet træningscentret Green Clinic ved Havelse Mølle, hvor naturen i forvejen er blevet brugt i crossfit-træningen.

Men de senere år er centeret bygget op med flere og flere OCR forhindringer på de forskellige baner.

"Jeg løb mit første OCR-løb i 2012 og blev grebet af det. Jeg løb rigtig meget forhindringsbane, da jeg i sin tid var ansat hos politiet, og jeg har en stor passion for det," fortæller Lotte Green, der de seneste fire år har været registreret i eliterækken. Og som altså nu har kvalificeret sig til VM sammen med to af de atleter, der træner i hendes studie.

Og 34-årige Miriam Holmgaard er beviset på, at det kan lade sig gøre at nå eliteniveau, selv om man er startet i en relativt sen alder.

I dag har hun overarme, der snildt kan måle sig med ægtefællens. Men indtil for et cirka to år siden år siden, bestod hendes motion mest af alt af en løbetur engang imellem.

"Jeg tror egentlig, at jeg er født stærk. Men da jeg var blevet mor, blev jeg udfordret af en kollega til at prøve at være med i et løb."

Miriam tog udfordringen op i en grad, så al træning i dag er målrettet VM-deltagelsen i Vermont 23.-26. september.

"For mig er forskellen på dét her og andre sportsgrene, at der er så mange forskellige elementer i spil, og samtidig, at der er et stærkt fællesskab, selv om det samtidig er en meget individuel sport. Man muntrer hinanden op.

Fem år ældre Jakob Ryding har dyrket OCR i tre år og deltog i sit første løb 'for sjov.'

Han er dog 'tyvstartet' og har en fortid som både rugbyspiller og elitesvømmer:

"Mange af dem, der kommer til lige nu har en fortid som triatleter, håndboldspillere og folk fra andre sportsgrene. Jeg tror, at de bliver tiltalt af det samme, som jeg godt kan lide. Der er så mange forskellige udfordringer, der kræver noget forskelligt af dig, og som du ikke oplever ved eksempelvis almindeligt løb."

Fakta om OCR En mindre del af OCR-ateleterne træner året rundt og kæmper om de attraktive pengepræmier, men langt størstedelen kommer for at få en udfordring og en god oplevelse.

Man løber oftest sammen og venter på hinanden undervejs -

De fleste deltager sammen med en eller flere venner, så de kan hjælpe hinanden på ruten og få en fed fælles oplevelse.

Du behøver ikke gennemføre alle forhindringer - Det er et fåtal af vores deltagere, der gennemfører alle forhindringer. Derfor er der altid mulighed for at springe en forhindring over. Det betyder, at hvis du skulle møde en forhindring, du ikke kan gennemføre, kan du løbe en strafrunde på cirka 200 meter istedet.

Se videoen her: Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Trio på vej til VM i benhård sportsgren her i stedet