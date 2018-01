Se billedserie Fakkeltog foran Frederikssund Rådhus imod brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Thomas Olsen

Video og foto: Fakler brændte imod brobetaling

Frederikssund - 31. januar 2018 kl. 20:04 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 300 borgere forsøgte at få byrådspolitikere til at støtte kampen mod betaling på Kronprinsesse Marys Bro ved at gå i fakkeltog foran Frederikssund Rådhus lige inden onsdagens byrådsmøde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Facebook-gruppen »Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro« stod bag markeringen, der var en opfølgning af et tilsvarende fakkeltog midt i december på Kronprins Frederik Bro med cirka tre gange så mange deltagere.

Denne gang var formålet at overbevise byrådspolitikerne om, at de bør støtte borgernes protest imod brugerbetaling for at få Folketingets politikere til at lave om på beslutningen om, at det skal koste en bilist 14 kroner i 2011-priser hver vej at krydse den nye højbro over Roskilde Fjord, selv om det er gratis at benytte alle andre mindre broer i Danmark.

- Jeg tror - jeg håber - at vi får vores lokalpolitikere til at bakke op om protesten, og at vi på den lange bane kan få droppet brugerbetalingen. Vi giver aldrig op, og det tror jeg også, at de ved, sagde Susanne Bartholin, stifter af Facebookgruppen »Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro«.

I 2011-12 var Susanne Bartholin med til at samle knap 11.000 underskrifter imod brugerbetaling på den nye fjordforbindelse. Foreløbig har lidt over 6.000 personer skrevet under, men hun håber, at gruppen når at samle mange flere, inden de den 23. februar mødes med transportminister Ole Birk Olsen (LA).

Men for Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V) var det ikke let at støtte borgerne i fakkeltoget, selv om han ikke er tilhænger af brugerbetalingen.

- Jeg kan godt forstå, de synes, det er dybt uretfærdigt, at vi skal betale. Men vi fik en pistol for panden dengang. Hvis vi ikke sagde ja til brugerbetaling, fik vi ikke nogen bro. Så vi kan ikke komme nu og sige, at det er noget skidt, vi sagde ja til dengang, påpegede John Schmidt Andersen overfor Frederiksborg Amts Avis.

