Se billedserie Løberne i Frederikssund Stafetten må to gange rundt på en kort rute langs stierne ved Kalvøen for at nå fem kilometer, inden de kan aflevere depechen til næste mand eller kvinde på holdet. Foto: Thomas Olsen

Video og billeder: Sensommerstafet i solskin

Frederikssund - 09. september 2021

Af Maj-Britt Holm I København løber de DHL-stafet. På Kalvøen går og løber de Frederikssund-stafet.

I et gudsvelsignet solskinsvejr sætter præcis 1102 mænd og kvinder hinanden stævne torsdag aften i den fjerde udgave af Frederikssund Stafetten. Solbrændte ben og arme, shorts og t-shirts bliver luftet på denne sensommeraften.

Siden starten i 2017 har stafetten haft Fjordløberne som arrangør med den mission at få motionisterne til at blive indenfor kommunegrænsen i stedet for at tage den lange tur til hovedstaden for at hygge sig med kollegaer.

Det er som om, at halvandet år med coronavirus, afstand og aflysninger er glemt og borte på denne stille, smukke aften, og lysten til at mødes om samvær, let motion og fællesspisning i et festligt lag er fundet frem igen.

- Det er fedt, at så mange har meldt sig til, selv om vi ikke er lige så mange som de 1500, der var med det første år. Vi trænger sådan til at motionere, løbe og hygge os sammen, særligt oven på corona. Og vi er superheldige med vejret. Det er sommer i dag, lyder det glad fra Fjordløbernes formand Torben Hansen til avisens udsendte.

Smittende danserytmer Inden starten går, er det tid til opvarmning på grusparkeringen ved Vikingepladsen. Omkring 100 modige sjæle kaster sig ud i at lære trinene til de smittende rytmer i Master KG's »Jerusalema«, som bogstaveligt talt får hele verden til at danse, og med Jeanette Johnsen fra Get It Onliners som instruktør.

En del vælger dog at se med fra sidelinjen, blandt andet en lille gruppe mandlige ansatte fra katalysatorfabrikken Haldor Topsøe.

- Vi er meget bedre til at kigge på end til at danse. Vi skal ud på gåruten, og de første 500 meter er vores opvarmning, griner Flemming Larsen fra firmaets HR-afdeling, der skal spise og hygge sig sammen med sin kollega, procesejer Christoffer Lund, og 25-30 andre Topsil-ansatte, når strabadserne er overstået.

På tur langs fjorden Borgmester John Schmidt Andersen (V) og kommunaldirektør Torben Kjærgaard er med på det støvede dansegulv.

- Det er da fantastisk, at vi har den her stafet, som mange af kommunens medarbejdere og ansatte fra lokale firmaer deltager i, og det er også fantastisk, at vi har fået dansen »Jerusalema« til Frederikssund, siger borgmesteren, der øvrigt holder en lille tale på scenen, hvor han blandt andet takker de kommunalt ansatte for deres store indsats ved enten at have mødt på jobbet eller passet arbejdet hjemmefra i coronatiden, som han dog husker på ikke er helt overstået endnu.

De gående bliver sendt først afsted ud på en fem kilometer tur langs Roskilde Fjord til Marbæk Strand og Kronprinsesse Marys Bro og tilbage. Siden er det løbernes tur i hold på fire, hvor hver deltager må to gange rundt på en rute langs stierne på Kalvøen til Tippen med Føtex som vendested, inden depechen kan blive afleveret til næste mand.

Og mens solen går ned over Hornsherred, er det tid til buffet og hygge i de to store telte på stævnepladsen.

