Video og billeder: Nyt børnehus til 24 mill. kroner

Regnen havde blødet marken op, så energiske rollinger kunne få røde, blå og gule plastikskovle i jorden for at hjælpe formand for Opvækstudvalget Maria Katarina Nielsen (R) med at tage 1. spadestik til Skibbys nye børnehus, der bliver nærmeste nabo til Fjordlandsskolens afdeling Skibby på Selsøvej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Byggeriet af børnehuset inklusiv legeplads er budgetteret til cirka 24 millioner kroner alt i alt. Bygningen deles op i fire klynger for at få det store hus til at føles mindre, og den vil fremstå træbeklædt og iøvrigt være af bæredygtige materialer, ligesom energiforbruget bliver lavt og skal komme fra jordvarme og solceller på taget.

- Alle tre institutioner kan nu se frem til at flytte ind i et hus, der er bygget til formålet. De får nye rammer med god plads både inde og ude til børnene. Rammer, der kan være med til at gøre børnene nysgerrige, udvikle dem og give dem tryghed i hverdagen,, sagde Maria Katarina Nielsen i sin tale, hvor hun henviste til, at de nævnte værdier findes i Frederikssund Kommunes børn- og ungepolitik, og at de er vigtige for at sikre den bedst mulige opvækst for børnene, men at personalet nok er de vigtigste.