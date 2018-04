Video og billeder: Beplantning af 30 hektar ny skov skudt i gang

Se billedserie Borgmester John Schmidt Andersen (V) fik hjælp af godt 130 børn fra Fjordlandsskolen afd. Skibby til at plante de første træer. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund - 11. april 2018 kl. 05:37 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt 65.000 træer og buske skal den kommende tid plantes på arealet ved siden af spejderhytten på Damsgårdsvej i Skibby. De første spænde skridt på vej mod en ny 30 hektar stor skov blev taget tirsdag formiddag, hvor indskolingsleverne fra Fjordlandsskolen afd. Skibby deltog, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Skovrejsningsprojektet er et resultat af et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen. Kommunen har overdraget arealet gratis til Naturstyrelsen, som skal tilplante og drive arealet som et rekreativt naturområde, som også beskytter grundvandet og på sigt producerer træ. Området skal endvidere drives helt uden brug af pesticider.

I sammenhæng med den nærliggende mose vil skoven give borgerne mulighed for et aktivt friluftsliv, og borgmester John Schmidt Andersen (V) lagde i sin tale forud for beplantningen da også vægt på de muligheder, som den nye skov vil give.

Når den nye skov står færdigplantet, vil der være sået 65.000 træer og buske fordelt på 21 forskellige arter. Skoven vil blandt andet bestå af 50 procent eg og 28 procent bøg.

Ifølge skovrider i Naturstyrelsen, Kim Søderlund, vil træerne allerede om 10 år have en højde, så besøgende vil have en følelse af, at de går ind under træerne.