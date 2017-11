Se billedserie Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), afslører navnet på den nye skov i Skibby, Nordmandsskoven. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video og billeder: Barn af Kongeegen plantet i ny skov

Frederikssund - 17. november 2017 kl. 19:01 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Skibby er rigtig glade for Nordmandsmosen, hvor de kan gå tur, lufte hunde og løbetræne, og nu bliver det bynære grønne område udvidet med en ny skov på 30 hektar - eller lidt over 40 fodboldbaner - der skal smyge sig helt op af villakvartererne i den østlige del af byen, når den skyder i vejret i løbet af 10, 20 og 30 år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En aflægger fra Kongeegen i Jægerspris Nordskov blev fredag sammen med tre andre høje egetræer plantet på våde stubmarker, og borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), førte spaderne sammen med ægteparret Birgit og Peter Rohleder, der vandt lodtrækningen blandt flere, som har peget på det knap så overraskende navn Nordmandsskoven i en navnekonkurrence.

Bag projektet står Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen, idet byrådet for lidt over et år siden besluttede at overdrage arealet til skovrejsning.

- Det har et større formål, for det skal sikre drikkevandet, og der bliver samtidig skabt et rekreativt område, hvor man kan komme og opleve biodiversitet, gå i hundeskov eller løbe på hjertesti, uanset om man er lokal eller kommer andre steder fra, sagde John Schmidt Andersen i sin tale til cirka 70 fremmødte gæster, der blandt andet talte mange brugere af Nordmandsmosen.

- Det her er jo bare begyndelsen. Mange af os håber, at skoven med tiden vil vokse op gennem Hornsherred, påpegede Tina Tving Stauning, som fortalte, at der er planer om en skov på 400 hektar i fremtiden.