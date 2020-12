Video: Virtuel julegudstjeneste fra Slangerup kirke

Sent lillejuleaften har Kirkeministeriet skærpet retningslinjerne for afholdelse af gudstjenester. Ministeriet anbefaler, at der ikke afholdes fysiske gudstjenester i folkekirken i julen frem til Helligtrekongers søndag den 3. januar 2021.

Slangrerup kirke aflyser hermed samtlige af julens gudstjenester. Dog bliver der streamet en julegudstjeneste den 24. december klokken 14.00

Alle juledage vil kirken være åben for personlig andagt i en nærmere angiven periode.

Menighedsråd og præster ved Slangerup kirke har besluttet at følge anbefalingen og altså aflyse julens fysiske gudstjenester. Det betyder ikke, at kirken lukker. Alle juledagene vil kirken være åben for personlig andagt i en nærmere bestemt periode. Gudstjenesten juleaftensdag den 24. december kl. 14 bliver afholdt og streamet som planlagt. Den ændrede plan for julen i Slangerup kirke ser herefter således ud:

24. december kl. 14: Streamet juleaftensgudstjeneste fra Slangerup kirke. Medv. præst Caja Winterø, organist Ole Finnesen og sanger Viggo Nielsen

25. december kl. 10-11: Kirken åben for personlig andagt. Organist Ole Finnesen og præst Klaus Meisner vil være til stede

26. december kl. 10-11: Kirken åben

27. december kl. 10-11: Kirken åben

Du er altid velkommen til at kontakte din præst for en personlig eller telefonisk samtale.

Præsterne træffes