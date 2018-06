Video: Privat naturbørnehave slog dørene op

- Vi vil gerne være lidt gammeldags på den gode måde. Vi vil være en fredfyldt oase, og vi kommer ikke til at have iPads. Vi arbejder med at fylde børnene med selvværd, og at de bliver i stand til at hvile i sig selv, og så er vi sikre på, at de der hjemme nok skal få lært at bruge en iPad, siger leder i børnehaven Helena Turunen.

- Desuden spillede det en rolle, at det her ikke er et af de enormt store børnehuse, man ellers ser. Oscar trivedes rigtig godt i dagplejen, og vi er glade for at have fundet et sted, som heller ikke er for stort, siger Peter Maegaard.