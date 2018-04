Video: Kamp for cykelsti fortsætter

Cykelsti stod der bag på den bil, der dannede bagtrop for »slangen« ad cyklister, der tydeligt illustrerede, at der ikke er ret meget plads til både cyklister og bilister på vejen med overhaling forbudt langt det meste af den.

For fjerde gang på to år havde Anja Bisp Pedersen arrangeret en cykel-event for at gøre opmærksom på behovet for en cykelsti til Jægerspris.