Video: Kabaret henrykker på plejehjem

Når beboere på omsorgscentre ikke selv kan gå i teatret, kan teatret heldigvis komme til omsorgscentrene for at underholde og fornøje. Det er idéen i et nyt samarbejde mellem Frederikssund Teaters frivillige, områdeledere fra Frederikssund Kommunes ældreområde og personale på kommunens plejehjem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Omkring 40 beboere, frivillige og ansatte på De Tre Ege i Jægerspris fik onsdag glæde af initiativet, da Thurø Musikteater kiggede forbi for at opføre kabareten »Edith Piaf - fra gadesangerinde til legende«, der også blev opført mandag på Solgården i Slangerup.

Og når hendes sprøde stemme lød i sangene »La vie en rose«, »Sous le ciel de Paris« eller »Non, je ne regrette rien« til makkeren Anders Allentofts guitarspil, ja, så var hun for en eftermiddag Edith Piaf, der på medrivende vis fortalte sin historie fra en fattig barndom til et liv som verdensberømt sangstjerne med misbrug, kærlighedsaffærer og personlige tragedier.

- Det er pragtfuldt og fortjener stor ros. Det må I godt fortsætte med. Jeg ved, det er et stort arbejde for Jer i teaterforeningen og for personalet at arrangere. Uden den indsats kan vi ikke få sådan nogle oplevelser, for vi kan ikke gøre arbejdet selv, lød det bagefter fra 91-årige Ester Falbe-Hansen til formand for Frederikssund Teaterforening, Grethe Olsen, som også selv var til stede.