Frederikssund Kommune er allerede påvirket af klimaændringer, som her ved Frederikssund Station og Sillebroen ved stormen Bodil i 2013. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Vi skal være CO2 neutrale i 2045

Frederikssund - 02. juni 2019 kl. 07:07 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om 26 år skal Frederikssund Kommune som geografisk område være CO2-neutralt for at bidrage til at modvirke klimaændringer globalt og nationalt. Desuden skal Frederikssund Kommune som kommunal virksomhed sigte efter at blive uafhængig af fossile brændstoffer senest i 2030, altså om bare 11 år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det fremgår af et udkast til en klimastrategi med overskriften »Visionen er grøn«, som et enigt Frederikssund Byråd i onsdags besluttede at sende ud i offentlig høring sommeren over.

- Vi er allerede i Frederikssund Kommune påvirket, når der er ekstraordinært højvande i forbindelse med storme, skriver kommunen blandt andet i indledningen som begrundelse for at sætte ind imod klimaændringer.

Teknisk afdeling er ved at kortlægge brug af fossile brændsler på en række områder i kommunen. Både kortlægning, forslag til at nedbringe forbruget af fossile brændsler samt overslag over, hvad det koster, skal forelægges politikerne, der så har mulighed for at fastlægge et ambitionsniveau for klimaindsatsen.

På byrådsmødet var Tina Tving Stauning (S), formand for Teknisk Udvalg, opsat på at få en »fast bagkant« for høringsperioden, så den udløber den 16. august, og strategien kan behandles politisk i udvalget allerede i september.

Hun glædede sig over, at byrådsmedlemmer i forbindelse med behandlingen af en anden sag havde givet udtryk for, at der skal ses på klimaindsatsen ved efterårets forhandlinger om budgettet for 2020, selv om handleplanerne ikke er færdige.

- Det er et skridt i den grønne retning, påpegede hun.

