Frederikssund Kommune testede midlertidigt borgere for Covid-19 i fem dage før jul, hvor smittrykket var stigende. Nu har kommunen rundet et kedeligt antal smittede. Foto: Allan Nørregaard

Vi har rundet kedeligt tal over smittede

Antallet af smittede med Covid-19 fortsætter med at stige i Frederikssund Kommune, selv om smittetrykket ser ud til at være aftagende.

Det betyder, at lidt over 2,2 procent af de 45.322 borgere i Frederikssund Kommune indtil videre har fået konstateret Covid-19 smitte i en såkaldt PCR-test, ikke at forveksle med lyntest.