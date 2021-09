Vi flytter redaktionen

- Det er en naturlig udvikling, at vi nu også flytter sammen og dermed får lettere ved at samarbejde i det daglige. Der er fortsat en redaktion for de to lokalaviser og en redaktion for Frederiksborg Amts Avis. Sammenflytningen har det formål at styrke samarbejdet og så selvfølgelig også ikke at have to huslejer i samme by, siger chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis, Palle Høj, der samtidig er ansvarshavende chefredaktør på Lokalaviserne for Frederikssund og Egedal.