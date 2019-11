Vi er forbundet over fjorden

- Jeg vil gerne vise, at museet også er aktuelt og griber de emner, som rører menneskene omkring os, vores gæster, og derfor var det oplagt at prøve at tage fat i broen. Som etnolog er jeg optaget af hverdagslivet og dets materialitet. Så for mig er en bro ikke bare et imponerende ingeniørmæssigt bygningsværk. Det er også et symbol, et pejlemærke, noget der har indflydelse på vores hverdagsliv. På hvordan vi bevæger os. Den deler vandene. Den samler landsdele. Den er mere end blot vejen fra A til B, sagde museumsinspektøren og udtrykte sit håb om, at besøgende vil gå fra museet med en følelse af, at »en bro er mere end blot en vej over vand« og at vi er en smule mere forbundet med hinanden, sagde Stefanie Høy Brink.