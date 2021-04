Region Hovedstadens administration planlægger at oprette en vaccinationssatellit i Frederikssund og et kvikteststed i Skibby fra begyndelsen af maj. Så SF og Venstre i Regionsrådet har besluttet at trække deres forslag om det samme, fordi de føler sig imødekommet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Venstre og SF trækker forslag: Vi bliver imødekommet med vaccinationssatellit og kvikteststed

Frederikssund - 20. april 2021 kl. 12:00 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Der bliver alligevel ikke behandlet et politisk forslag fra Venstre og SF om et vaccinationscenter i Frederikssund og et kvikteststed i Skibby tirsdag eftermiddag i Regionsrådet for Region Hovedstaden.

De to partier har besluttet at trække deres forslag, fordi de føler sig tilstrækkeligt forsikret om, at administrationen vil sørge for at oprette såvel en vaccinationssatellit i Frederikssund som et kvikteststed i Skibby i løbet af få uger.

Det har administrationen skrevet i bemærkninger til Venstres og SF's forslag, og det har regionsrådsmedlem Peter Weastermann (SF) siden fået en uddybning og et løfte om, at det vil ske fra begyndelsen af maj i begge tilfælde, oplyser han.

- Vi føler os fuldt imødekommet af de bemærkninger, administrationen er kommet med. Så er der ikke nogen grund til at tage en omgang i regionsrådet på det, og vi trækker derfor vores forslag, siger Peter Westermann, der oplyser, at de to partier fortsat vil følge sagen.

Han finder det helt rimeligt, at borgerne i Frederikssund Kommune får lettere adgang til at blive vaccineret, fordi de slipper for at køre til vaccinationsstederne, der ellers kun er placeret i den østlige del af Nordsjælland, nemlig vaccinationscentret i Hillerød og de to vaccinationsatellitter i Snekkersten og Birkerød.

