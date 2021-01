Venstre Frederikssund har for længst besluttet, at borgmester John Schmidt Andersen atter skal være partiets spidskandidat ved efterårets kommunevalget. Først til april forventer Venstre at offentliggøre navnene på de øvrige kandidater, som der pt. er 19 af. Foto: Allan Nørregaard

Venstre har 19 kandidater på listen

Frederikssund - 28. januar 2021 kl. 18:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Venstre, der har haft borgmesterposten i Frederikssund Kommune siden 2014, har foreløbig 19 kandidater på sin liste til efterårets kommunevalg, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Mandag 25. januar holdt Venstre Frederikssund Kommune sin første - og digitale - kandidatsamling forud for kommunalvalget 16. november.

Men det er for tidligt at offentkliggøre navnene på kandidaterne, fortæller Lars Møller, der er formand for Venstre i Frederikssund Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er først til kandidatopstillingsmødet, hvor alle navne er konfirmeret af medlemmerne i Venstre Frederikssund, at vi gør den endelige liste tilgængelig, oplyser Venstre-fornanden.

Borgmester topper liste Borgmester John Schmidt Andersen blev allerede i september sidste år udpeget som borgmesterkandidat og står dermed øverst på liste V, der får mindst 18 øvrige navne.

- Vi har sammensat et bredt og solidt hold af kandidater fra alle hjørner af kommunen og med vidt forskellig alder, uddannelse og faglig baggrund. Alle kandidater ser frem til at diskutere politik og Venstres visioner for Frederikssund Kommune i valgkampen, og vi er fortrøstningsfulde med John Schmidt Andersen i front - han er for ottende år hele kommunens naturlige og samlende borgmester, senest manifesteret med budgetforliget, som 22 ud af 23 i byrådet stod bag, siger Lars Møller, formand for Venstre Frederikssund Kommune, i pressemeddelelsen.

Fysisk møde til foråret Borgmesterpartiet holder et fysisk opstillingsmøde den 12. april, hvis coronasituationen tillader det, og forventer da at udvide listen med yderligere et par kandidater. Interesserede er velkomne til at kontakte Lars Møller. Men allerede nu har Venstre flere kandidater end ved de to foregående kommunalvalg i 2013 og 2017.

- Jeg er stolt over at stå i spidsen for så mange engagerede og kvalificerede kandidater. Som borgmester glæder jeg mig samtidig over, at Frederikssund Kommune går ind i valgåret med styr på økonomien, med solid kassebeholdning og med stor interesse blandt investorer for Vinge. Det giver gode muligheder for at fortsætte arbejdet med at udvikle hele kommunen, siger borgmester John Schmidt Andersen i pressemeddelelsen.

Milliard til nye goder Venstre præsenterede i efteråret sine visioner for Frederikssund Kommune frem mod år 2030 for sine medlemmer. Kommunen skal være klimaneutral og desuden investere for en milliard kroner - i blandt andet sundhedshus, seniorboliger, bedre idrætsfaciliteter, flere cykelstier og øget trafiksikkerhed samt havnebad og nye stier i kommunens mange grønne og blå områder. Flere af tingene blev der allerede afsat penge til, da Venstre sammen med fem andre partier vedtog budgettet for 2021.

Venstre overtog borgmesterposten i den sammenlagte Frederikssund Kommune ved valget i 2013, da partiet med John Schmidt Andersen i front gik markant frem. Ved kommunalvalget i 2017 fik Venstre endnu større opbakning med hver tredje stemme og ni ud af byrådets 23 pladse, fremgår det af pressemeddelelsen. John Schmidt Andersen blev topscorer blandt samtlige kandidater med 3.184 personlige stemmer svarende til hver ottende vælger i kommunen.