Venstre foreslår et fjerde vaccinecenter

Venstre i Regionsrådet i Region Hovedstaden foreslår nu at oprette et vaccinationscenter i Frederikssund, som i givet fald bliver det fjerde i Nordsjælland, og et kvikteststed i Skibby.

Frederikssund - 15. april 2021 kl. 05:53 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Borgerne i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden må pt. rejse betydeligt længere for at blive vaccineret imod Covid-19 end den gennemsnitlige borger i regionen må. Mange har også for langt til at blive testet for corona.

Det mener Venstre. På et møde tirsdag i Regionsrådets forretningsudvalg foreslog Anne Ehrenreich (V) og Martin Geertsen (V) på gruppens vegne at oprette et vaccinationscenter i Frederikssund og et kvikteststed i Skibby som supplement til Region Sjællands PCR testcenter i Kr. Hyllinge.

Et udækket behov Borgere i Skibby har omkring 40 kilometer til vaccinationscentret i Hillerød og 15 kilometer til kvik- og PCR-test i Frederikssund.

- Vi mener, der er et udækket behov i det her område. Vi har hørt fra mange borgere, at de ikke kan få tid til vaccination i Hillerød, og at de må tage til Roskilde og Holbæk. I Hornsherred har borgerne jo langt til Hillerød, og vi mener, at der ligger et hospital i Frederikssund, der kan bruges til vaccination af borgere i det nordvestlige hjørne af regionen, siger Anne Ehrenreich, som tilføjer, at et vaccinationscenter i Frederikssund ikke kun vil være til gavn for Frederikssund Kommunes borgere, men også borgerne i Halsnæs.

Ekstra vaccinecentre Vaccinationscentret i Hillerød har vist sig ikke at have kapacitet til at vaccinere alle nord for København. Venstre kalder det positivt, at Region Hovedstaden for nyligt har besluttet at etablere yderligere to vaccinationscentre i Nordsjælland, i Snekkersten og Birkerød.

Placeringen er truffet ud fra en faglig og ikke en politisk vurdering, blandt andet i forhold til befolkningsunderlag og bemanding, fortalte formand for Regionsrådets sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K), der også er kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal, til sn.dk i sidste uge. Venstre ønsker da heller ikke anfægte fagligheden i den beslutning, påpeger Anne Ehrenreich, som mener, at det ud fra de geografiske forhold er nødvendigt med et vaccinecenter i Frederikssund.

- Vores håb er, at administrationen selv følger op på det - og hvis ikke, vil vi have det op i Regionsrådet, fastslår hun, der oplyser, at hun og partifællen fornemmede en »positiv stemning« i forretningsudvalget overfor deres forslag.

Stedmoderlig behandling Anne Ehrenreich bor selv i Hørsholm, hvor hun også er kommunalbestyrelsesmedlem. Hun peger på, at hun og andre borgere i hendes område har hele tre vaccinationscentre indenfor en radius af omkring 20 kilometer, nemlig Øksnehallen i København, Snekkersten og Birkerød.

- Men i Frederikssund har de meget langt. Vi har behandlet området stedmoderligt efter min opfattelse og efter Venstres opfattelse, påpeger hun.

Undgå smittepredning Venstre mener samtidig, at borgerne i Hornsherred skal hjælpes på en god måde til at lade sig teste for Covid-19. Det skal ske med et nyt kvikteststed i Skibby, der godt kan have begrænset åbningstid. I dag er de nærmeste teststeder i Kr. Hyllinge eller Frederikssund, og det kan få navnlig folk, som er nødt til at tage bussen, til at springe testen over.

- Vi skal sørge for, at folk lader sig teste og at undgå, at smitten bliver spredt - og så skal bare vi se at blive færdig med at få alle vaccineret, lyder det med et lille suk fra Anne Ehrenreich.

Fedt at der presses på Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) har længe kæmpet for at få regionen til at placere et vaccinationscenter i Frederikssund. Borgmesteren har skrevet til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) om sit ønske uden resultat. Regionen har dog givet lov til, at 270 flere af kommunens ældre og sårbare borgere kan blive vaccineret i en pop up vaccination og vaccinationer hos egen læge i denne uge. John Schmidt Andersen hilser sine to partifællers forslag mere end velkomment.

- Jeg synes, det er fedt, at der bliver lagt pres på regionen på den måde. Når man kigger på et kort over Nordsjælland, så ligger de tre vaccinationscentre simpelthen så tæt på hinanden. Det er svært at gennemskue, hvorfor folk i Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal skal være bedre stillet. Uanset hvor mange, der bor i et område, skal regionens borgere sættes lige, siger han.

Borgerne undrer sig Frederikssund-borgmesteren opdaterer en gang om ugen kommunens status på Covid-19 situationen på Facebook. Her kommer der rigtig mange kommentarer fra borgere, der synes, det er så mærkeligt, at Frederikssund ikke får et vaccinationscenter og Hornsherred et kvikteststed, fortæller han.

- Det er ikke besværligt for dem, der har mulighed for at tage bilen. Men for dem, der ikke kan, skal vi gøre det så nemt som muligt at blive vaccineret og testet, fastslår John Schmidt Andersen.