Venslev Høkeren fylder fem år

De første fem år har vist, at der i høj grad er opbakning til det lokale samlingssted, og der har gennem hele perioden været tale om en stort set ubrudt fremgang, oplyser Ejlif Thomasen, formand for Andelsforeningen Venslev Høkeren, i en pressemeddelelse.

- Coronapandemien betyder, at en del af de sociale aktiviteter og cafeén er sat på pause, og vi må også vente med en større fejring til det hele løsner op igen. Men lysten til at handle lokalt viser sig at være større end forventet, og det er tid til at sætte nogle tal på succesen, siger Ejlif Thomasen i pressemeddelelsen.