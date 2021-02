Velklædt kvinde tilbød slik og løb med smykker og penge

Kvinden udenfor døren talte dansk og fortalte, at hun netop var flyttet ind i kvarteret, og at hun gerne ville have et godt naboskab. Derfor havde hun taget slik med til beboeren i boligen, og kvinden udenfor fortalte, at hun gerne ville have, at det blev lagt på en tallerken.