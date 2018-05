Ken Riishede er stolt over, at Triatlon Til Fordel For Børn nåede at samle over én million kroner ind på syv år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Velgørende triatlon-løb slutter af med manér

Frederikssund - 25. maj 2018 kl. 05:27 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I syv år i træk har familien Riishede bestående af Eva og Ken og døtrene Natasha og Lisa arrangeret velgørenhedsløbet Triatlon Til Fordel For Børn i Slangeurp, men den epoke er nu slut, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For efter mandagens triatlonløb har familien og de to øvrige medlemmer af bestyrelsen valgt at trække stikket for denne gang.

- Vi drøftede, om vi skulle fortsætte, men blev til sidst enige om, at det var et godt tidspunkt at stoppe, siger formand for Ken Riishede, som blandt andet begrunder beslutningen med, at tilslutningen de seneste år har været dalende.

For to år siden satte løbet rekord, hvad angår deltagere, da 450 personer havde tilmeldt sig, men i år var det tal mere end halveret.

- Vi frygtede, at vi næste år kunne ende med 50 deltagere, og så er det ikke længere det værd. Der er lige så meget arbejde i at lave et løb for 50 deltagere, som hvis der var 500, siger Ken Riishede, som også forklarer stoppet med, at det er blevet sværere at finde frivillige.

Før mandagens sidste udgave af triatlonløbet havde arrangørerne et beskedent håb om, at man ville runde et overskud på én million kroner for alle syv løb samlet set.

Status er nu, at man lige akkurat sneg sig op over det magiske beløb, og den bedrift vækker store følelser blandt de mange involverede i arrangementet.

- Der blev da fældet nogle tårer, da vi kunne se, at vi nok ville nå millionen. Det har været vores mål hele vejen, og at kunne stoppe, mens man så at sige er på toppen, giver os en helt fantastisk følelse. Jeg tror, det kan sammenlignes med en fodboldspiller, der stopper karrieren efter at have vundet et VM, siger Ken Riishede.