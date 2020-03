Velbevaret skelet var 8000 år

Fundet af et meget velbevaret skelet på en ubebygget sommerhusgrund i Frederikssund Kommune fik lørdag klokken 13.34 sat Nordsjællands Politi i alarmberedskab.

- Der er gravet knoglerester og et kranie op af jorden, så vi sender alt, hvad vi har, derover, fortæller vagtchef Søren Bjørnestad.

Mens efterforskerne gik i gang, begyndte politiet at tænke tanker om, hvilke savnede personer, det eventuelt kunne være.

- Det virker rimeligt velbevaret. Det er et skelet af en voksen person, der ligger cirka en halv meter nede dækket af knust asfalt og noget hvidt granulat, fortæller han ud fra de daværende oplysninger på døgnrapporten.

Men da skelettet blev undersøgt nærmere - også af en ekspert fra Roskilde Museum - kunne det konstateres, at der var tale om et arkæologisk fund af et 8000 år gammelt skelet fra stenalderen.