Velbesøgt vælgermøde i Elværket

Vælgermøde Frederikssund Elværket

Frederikssund - 03. oktober 2021 kl. 10:36 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Omkring 100 vælgere - langt de fleste med grå stænk i håret eller et partimedlemsskab i baglommen - var dukket op, da Frederikssund Ældreråd lørdag eftermiddag havde inviteret til vælgermøde med spidskandidaterne til det kommende kommunalvalg med et tema, der fokuserede på ældreområdet.

Et møde, hvor fællesnævneren for alle var, at problemerne er til at få øje på, men løsningerne måske ikke er så enkle som dagens mest populære badge med sloganet 'Værdig ældrepleje.'

Ikke én eneste på podiet - og vel næppe nogen politiker noget steds på noget tidspunkt- havde således noget at indvende mod dét ønske, omend vejene dertil er forskellige.

Hvor eksempelvis 'klippekort' til til ældre for nogle er en gevinst, der giver nogle ældre ekstra frihed og selvbestemmelse, ser andre det som en falliterklæring i forhold til det daglige serviceniveau.

Taletid til alle

Indledningsvist havde samtlige kandidater mulighed for at præsentere sig selv overfor det talstærke publikum, og fra podiet kunne de høre kandidat efter kandidat fortælle, om de gode intentioner.

Eller som borgmester John Schmidt Andersen (V) konstaterede:

"Der er jo ingen af os, der ikke ønsker at gøre det så godt som muligt, for de ældre. Men uanset hvad, og uanset regeringsfarven, er vi ude i en benhård prioritering. For vi må ikke bruge flere penge på service. Vi kan ikke bare bruge flere penge på ældreområdet og hjemmehjælpere, uden at det koster på børn eller skoler. For vi bruger rub og stub i forhold til, hvad vi må," konstaterede John Schmidt Andersen."

På mødet blev deltagerne præsenteret for en række udsagn fra ældrerådet om værdig pleje, friplejehjem og hjemmeplejen.

"Alle er enige om de gode intentioner. Men spørgsmålet er, hvis de gode intentioner er der, hvorfor er de så ikke blevet omsat endnu? Jeg tror, det i høj grad skyldes de evindelige omstruktureringer, der rammer igen og igen," konstaterede Kirsten Weiland fra Fjordlandslisten, mens Enhedslisten mente, der var meget at hente ved at give unge mennesker mere lyst til at arbejde med ældreområdet.

"For det er ærlig talt ikke så interessant og sexet lige nu, og der er tale om et rigidt system, hvor man får alt at vide; hvad man skal gøre, hvornår og hvor hurtigt. Og der betyder selvbestemmelse og tid til omsorg også noget."

Lone Terp fra SF fortalte forsamlingen er selv besøgsven:

"Og her i Coronatiden oplevede jeg, hvor ensomme mange ældre er. Det optager mig meget," konstaterede hun blandt andet.

For Tina Tving Stauning (S) var der anledning til at kigge bredere ud, som hun formulerede det:

"Vi har på den ene side en gruppe på cirka 300 personer på plejehjemmene, og så er der en gruppe personer, som aldrig kommer på plejehjem. Vi kan ikke være bekendt, hvor lang tid, der går med at imødekomme de behov, de gør opmærksom på."

"Vi kan bare se på vores egne plejecentere. Der er også mange problemer. Dem taler vi bare ikke ned, som vi gør med Attendo. For mig er værdighed udtryk for, at man føler sig værdigt behandlet. Også som ansat. Vi skal huske at tale de bløde fag op også."

Terese Hejnfejlt, der er konservativ byrådskandidat og Sosu-hjælper, har ofte nogle af problemstillingerne fra ældreområdet tæt inde på livet::

"Som ansat på området oplever, at det ofte er utilfredsstillende, at vi kan se, at vi ikke når at gøre det så godt som muligt på den tid, man har. Det ærgrer mig, når man kan se, at der kunne være støvsuget bedre, og at i bilen så møder én, der er på vej hen til en anden borger i nærheden, mens man selv skal køre 14 kileomter til næste borger.. Det må kunne planlægges bedre."

Inge Messerschmidt, der foruden at være kandidat for Dansk Folkeparti, også har været formand for Velfærdsudvalget i denne valgperiode, fulgte op på John Schmidt Andersens udsagn om, at alle i panelet gerne ville det bedste for de ældre:

"Det er rigtigt, at alle vil det godt. Der er bare forskel på, hvordan man vil gøre det. Her er klippekortet for Dansk Folkeparti et rigtig vigtigt redskab til at skabe tilfredshed, fordi borgerne kan vælge, hvad tiden sakl bruges til. Og så skal vi have mindre, selvstyrende teams, hvor man selv kan planlægge bedst muligt."

Maibritt Møller Nielsen fra Nye Borgerlige slog fast, at hun nu var gået ind i politik med udgangspunkt i, at hun ønskede en bedre social- og ældrepolitik. Og at hun ikke så skattelettelser for sig, men mente, det måtte være muligt at effektivisere driften:

"Socialdemokratiet er eksempelvis optaget af, om man skal have friplejehjem. Men hvad ville Socialdemokratiet egentlig gøre uden Attendo? Der er jo 50 frederikssundborgere, der bor der, så det er vigtigt at holde sig øje, at der også er nogle fordele.