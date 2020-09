Se billedserie Omkring 75 børn og voksne kiggede forbi Nordmandsmosen i Skibby søndag, hvor Det Danske Spejderkorps "Ræven Skibby Trop og Flok" inviterede til "Vild i den Vilde Natur" i anledning af Naturens Dag. Foto: Brian Petersen/Ræven Skibby Trop og Flok

Velbesøgt Naturens Dag hos spejdere

Frederikssund - 14. september 2020 kl. 15:37 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Danske Spejderkorps' »Ræven Skibby Trop og Flok« inviterede søndag til »Naturens Dag« i Nordmandsmosen i Skibby, og det blev et velbesøgt arrangement for børnefamilier med 75 børn og voksne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Skibby-spejderne har koblet sig på »Naturens Dag«, der i år havde temaet »Vild i Naturen«, og i Nordmandsmosen gradbøjede de den en ekstra gang til »Vild i den Vilde Natur«.

- Vi er positivt overrasket over, hvor mange, der kom. I de her coronatider er der mange, der har fundet ud af, at naturen ikke bare kan bruges til at spadsere og løbe i. Naturen kan også hjælpe folk til at lade op, stresse af og komme i god fysisk, men også i mental form. Det har vi spejdere vidst i over 100 år, og nu har resten af verden også fået øjnene op for det, siger Brian Petersen, gruppeleder hos »Ræven Skibby Trop og Flok«, som skønner, at deltagertallet var dobbelt så stort i år i forhold til tidligere.

I Nordmandsmosen var der mulighed for gratis at prøve flere aktiviteter, hvor man kunne blive udfordret på forskellig vis,

Man kunne for eksempel lære og tænde et bål uden brug af tændstikker, men med et ildstål og lommeuld, der kræver øvelse og tålmodighed, og spejderne delte ifølge Brian Petersen rundhåndet ud af tips og tricks til ivrige børn og voksne.

Der var tændt et bål i forvejen, så man kunne bage sit eget snobrød eller forsøge at vende en pandekage i luften, hvilket efter sigende skulle få dem til at smage ekstra godt. Desuden kunne man bevæge sig op mellem træernes kroner i forsøget på at slå rekorden for mælkekasse stabel, spille Naturbingo ved at gå på jagt i naturen efter forskellige dyr og planter for at få bingo-spillepladen fuld.

- Det var skønt at se glæden og begejstringen hos børnene når endnu et insekt eller plante blev fundet og krydset af på bingopladen, og børn og forældre undervejs i deres søgen fik en snak om levesteder og om, at vi skal passe på vores fælles natur, påpeger Brian Petersen.

Har man lyst til friluftsliv tilbyder spejdergruppen familie-spejder, for 3-6 årige med forældre, søndage i ulige uger klokken 10-12, og for større børn hver onsdag klokken 17.00-18.30 ved spejderhytten i Nordmandsmosen i Skibby.