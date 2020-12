Se billedserie Bent Mariager, der her ses til klimademonstration, håber, at Grønne Nabofællesskaber vil inspirere danskerne til at lave bæredygtige ændringer i hverdagen. Foto: Bent Mariager/privatfoto

Vejen til grøn omstilling går gennem naboen - og dig selv

Foreningen Grønne Nabofællesskaber, der er startet i Frederikssund, vil inspirere danskerne til at tage den grønne omstilling i egen hånd frem for at vente på politikerne. På syv måneder har 1400 personer meldt sig til at inspirere hinanden til en grønnere livsstil.

Frederikssund - 13. december 2020 kl. 09:38 Af Victor Andersen Kontakt redaktionen

Man kan købe vaskeæg eller vaskenødder i stedet for vaskemiddel til tøjvasken. Bivoks-wrap i stedet for staniol til indpakningen af rugbrødsmadderne i madpakken. Eller måske tandbørster eller opvaskebørster i træ frem for i plastic. Har man en have, kan man sætte fuglekasser op og lade græsset gro i vintermånederne for at støtte biodiversiteten. At leve en mere klimavenlig tilværelse behøver ikke at være noget, der gør et drastisk indhug i hverken hverdagen eller livskvaliteten. Det kan starte helt i det små, og er man flere personer i en vennegruppe eller på en villavej, der kan inspirere hinanden, så meget desto bedre.

Det er blandt andet budskabet fra organisationen Grønne Nabofællesskaber, der startede i Frederikssund i foråret og siden har vokset sig til at bestå af 42 fællesskaber landet over med 1400 medlemmer. I en lang række lokale Facebook-grupper kan medlemmerne dele tips, tricks og inspiration til at gøre hverdagen lidt grønnere. Initiativet er startet af Bent Mariager fra Frederikssund, som håber at de digitale fællesskaber bliver suppleret af fysiske nabofællesskaber, når corona-krisen engang er fortid.

"Det glæder mig, at Grønne Nabofællesskaber har vokset sig så stort, som det har. Det viser, at der er en vilje hos folk til at gøre noget for den grønne omstilling. Det er mit klare håb, at vi i 2021 bliver endnu flere medlemmer og fællesskaber, og at folk kan begynde at mødes fysisk. Både med naboen over hækken, men også om lokale klimaprojekter som f.eks. en strandrensning," siger Bent Mariager.

Repair-café og mini-skove Grønne Nabofælleskaber blev lanceret efter den første nedlukning af Danmark i marts, og det har derfor været småt med fysiske møder. Ét af de steder, hvor det er lykkedes at holde et fysisk møde er lokalt i Frederikssund, hvor flere idéer var på tapetet. Blandt andet oprettelsen af en såkaldt Repair-café i Frederikssund, der skal gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen. Ligeså er idéen om plantning af mini-skove i Frederikssund blev luftet. De små skove, der er et japansk koncept, skal binde CO2 og øge biodiversiteten i kommunen. Bent Mariager fortæller, at idéen til oprettelsen af Grønne Nabofællesskaber kom efter, at han hørte om en undersøgelse fra organisationen COMPASS. Den viste, at folk er mere tilbøjelige til at ændre deres hverdag i en mere klimavenlig retning, hvis de er en del af et fællesskab.

"Det, at man kan blive inspireret af naboen eller en ven, og at man har et socialt samvær og et fælles mål, betyder meget for den enkeltes vilje til at lave en ændring," siger Bent Mariager. Hans håb er, at Grønne Nabofællesskaber i 2021 kan være med til at skabe nye venskaber, madklubber og haveklubber med klimamissionen som omdrejningspunkt.

Traditioner kan ændres Forude venter den søde juletid, som mange nok ser ekstra meget frem til efter et hårdt 2020. Julen er traditionernes tid. Menuen, selskabet, pynten, musikken og antallet af gaver skal gerne være det samme, som det plejer. Det er dog muligt at have klimaet for øje selv i en juletid, der typisk er lig med masser af kød på bordet og forbrug i butikkerne. På deres Facebook-side giver Grønne Nabofællesskaber hver dag i december frem til juleaften et klima-tip til julen. Det kan være klimavenlige opskrifter på julemad og julebag, idéer til hjemmelavet julepynt eller en opfordring til at bruge stof i stedet for gavepapir til indpakningen.

Eller det kan være, som Bent Mariager selv har gjort i det i år, at skifte det konventionelle juletræ ud med ét, som kan genplantes i haven efter juleaften og genbruges i de kommende år. "Julen kan nemt udvikle sig til en forbrugsfest, men sådan behøver det jo ikke at være. Man kan godt have klimaet for øje i julen uden at gå på kompromis med traditionerne, og selv små ændringer kan gøre en forskel. Det er mit håb, at vi i Grønne Nabofællesskaber kan inspirere folk til at lave den ændring," siger Bent Mariager. Grønne Nabofællesskaber hører under netværksorganisation Omstilling.Nu, der ligeledes arbejder for en mere bæredygtig fremtid.