Der blev sat dagsrekord med mere end 5.100 køretøjer på Kronprinsesse Marys Bro, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Vejdirektoratet: Sommervejr giver trafikrekord på ny bro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejdirektoratet: Sommervejr giver trafikrekord på ny bro

Frederikssund - 09. juni 2021 kl. 18:02 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Sommervejret fik ekstra mange trafikanter til at køre over betalingsforbindelsen Kronprinsesse Marys Bro i starten af juni, hvor der fredag den 4. juni blev sat dagsrekord med mere end 5.100 køretøjer, og ugerekord med et gennemsnit på cirka 4.300 køretøjer per dag i uge 22.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Trafikken over Kronprinsesse Marys Bro har i maj og juni 2021 indtil videre overgået alle tidligere perioder siden broens åbning i september 2019.

Klart mere trafik Selvom det meste af maj måned ikke bød på det bedste vejr, så har det ikke afholdt trafikanterne fra at tage på tur over fjorden. Og siden det gode sommervejr ankom i slutningen af maj og er fortsat ind i juni, har der været en tydelig øgning i trafikken over broen.

I uge 22, fra den 31. maj til den 6. juni, passerede der i gennemsnit cirka 4.300 køretøjer per dag. Den tidligere gennemsnitlige rekord var i uge 33 i august 2020, hvor mere end 3.800 køretøjer dagligt tog turen over Kronprinsesse Marys Bro, oplyser Vejdirektoratet.

Ny dagsrekord i juni Særligt op til weekenden i uge 22 var der mange på broen, da mere end 5.100 trafikanter tog turen over broen fredag den 4. juni, og der blev dermed sat ny dagsrekord.

Den tidligere dagsrekord var fra torsdag den 29. april 2021, dagen før store bededag, hvor 4.964 køretøjer passerede broen.

Generelt har de største trafikdage været op til weekender og helligdage de seneste måneder, og otte ud af de 10 mest trafikerede dage i broforbindelsens historie har været inden for den seneste halvanden måned.

- Vi ser en generel trafikøgning i sommermånederne, men i år ser det ud til, at der allerede fra april har været betydelig flere passager over forbindelsen. Det er utrolig positivt, og særligt nu, hvor det er blevet rigtigt sommer, ser vi værdien i, at så mange vælger turen over Kronprinsesse Marys Bro. For den enkelte bilist er det en flot og nem tur over vandet, og for indbyggerne i Frederikssund betyder det, at trafikken ledes uden om byen, og dermed mindre trængsel, siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund, i pressemeddelelsen.

Personbiler øger trafik Størstedelen af trafikstigningen på de mest trafikerede dage i 2021 har bestået af personbiler.

Bestyrelsesformanden Leif Tullberg har tidligere oplyst, at tilbagebetalingstiden på 40 år for broen forudsætter, at 7100 køretøjer dagligt bruger broen fra år 2025.

- Det tror vi på. Alle erfaringer siger, det tager nogle år at vænne bilister til en ny bro. Kommer Frederikssund-motorvejen, vil antallet af bilister på broen vokse sig endnu større, sagde Leif Tullberg i januar i år til sn.dk.

Trafiktal siden åbningen af Kronprinsesse Marys Bro kan ses på https://fjordforbindelsen.dk/trafikant/trafiktal

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig offentlig virksomhed, som varetager Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord og den tilstødende motortrafikvej. Forbindelsen åbnede den 28. september 2019 med Danmarks første free flow-betalingsanlæg.