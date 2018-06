Varmt vejr giver travlhed hos politiet

- Det er et stigende problem med folk, der spiller musik for åbne døre og vinduer. Men vi får så mange sommerrelaterede opringninger, at vi ikke kan nå ud til alle. Man må forsøge at have lidt længere snor. Men det er klart, hvis naboen holder fest for åbne vinduer, så kommer vi selvfølgelig, siger vagtchef Jesper Hansen, Nordsjællands Politi, der håber, at borgerne vil vise tålmodighed.