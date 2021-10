Se billedserie Dorthe og Jesper Janholm fra Vellerup Sommerby er glade for at kunne brevstemme i valgbussen ved ?Verdens Ende?. Så slipper de for at stå i kø ved valgstedet i Skibby Idrætshal på valgdagen tirsdag den 16. november.

Send til din ven. X Artiklen: Valgbussen kørte til Verdens Ende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Valgbussen kørte til Verdens Ende

Frederikssund - 15. oktober 2021 kl. 05:57 Af Tekst og foto: Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Hornsherred: Blå Isefjord, lette skyer på himlen og gul-grønne træer skabte den smukkeste baggrund, da Frederikssund Kommunes valgbus rullede ind torsdag morgen på parkeringspladsen ved "Verdens Ende" i sommerhusområdet Vellerup Sommerby på Hornsherred.

Her mere end en måned til kommunalvalget, der foregår tirsdag den 16. november, kunne borgerne brevstemme i valgbussen i tre timer, inden den kørte videre til næste stoppested.

Frederikssund Kommune har ansøgt og fået 154.000 kroner til fra en statslig pulje for at gøre det endnu nemmere for borgerne at stemme ved såvel kommunalvalget som regionsrådsvalget. Puljen er prioriteret til kommuner med lave stemmeprocenter med det mål at få flere til at benytte sig af deres demokratiske ret.

Ombord i valgbussen var en chauffør og to medarbejdere fra Frederikssund Kommune, der udleverede en blå og en gul stemmeseddel til hver vælger og forklarede fremgangsmåden, så han eller hun kunne stemme bag et blåt forhæng bagerst i bussen.

Siden blev stemmerne afleveret, lagt i en kuvert, lukket med en limstift, og med dato og klokkeslæt noteret på. Først på valgdagen åbnes brevstemmerne og tælles sammen med alle de øvrige stemmer.

Slipper for at stå i kø

Dorthe og Jesper Janholm fra Vellerup Sommerby var dagens nummer 8 og 9 til at brevstemme i bussen. De var glade for at få muligheden.

- Så slipper vi for at stå i kø på valgdagen i Skibbyhallen, konstaterede Jesper Janholm.

- Jeg er dårligt gående, og det her er også nemmere for mig, supplerede Dorthe Janholm.

Finn og Maj-Britt Johansson, som også bor i sommerhusområdet, var på nærgenbrugsstationen med sorteret affald, da de fik øje på valgbussen og blev opfordret af kommunens medarbejdere til at brevstemme. Det passede parret fint.

- Vi er pensionister og flyttede hertil for et år siden, og vi er egentlig ikke klar over, hvilket valgsted, vi hører til, fortalte Finn Johansson, inden han og hustruen steg op i bussen med deres sygesikringskort i hånden.

Over middag kørte bussen til parkeringspladsen i Venslev overfor Høkeren for at tage imod flere vælgere, og i den kommende tid stopper valgbussen sammenlagt ni dage rundt om i kommunen.

En god premieredag

Alt i alt var det et god premieredag for Frederikssund Kommunes valgbus, oplyser Heidi Andersen, afdelingsleder i Frederikssund Kommune.

- Det er gået rigtig fint. Vi har haft 16 borgere til at brevstemme i dag. Fra hvad vi hører fra andre kommuner er det et højt tal. Men det er også den første spæde start. Valgbussen kører rundt i den kommende tid efter en rute, man kan finde på kommunens hjemmeside, fortæller Heidi Andersen.

Første dag med valgbussen måtte medarbejderne arbejde manuelt, da de ikke kunne få forbindelse til IT-systemerne.

- Flere steder på ruten er IT-fattige områder, hvor det er svært at komme på internettet. Det er vi klar over. Vi har været ude at måle på forhånd, siger afdelingslederen, som forsikrer, at det ikke vil gå ud over borgernes oplevelse ved afstemningen.

Man kan også brevstemme i Borgercenteret på Frederikssund Rådhus og de fire biblioteker i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby i den betjente åbningstid.

Desuden får alle borgere tilsendt et valgkort med posten og kan stemme på valgdagen tirsdag den 16. november i tidsrummet klokken 8-20 på et af seks følgende valgsteder: Frederikssundhallen, Ådalens Skole i Frederikssund, Trekløverskolens afdeling Græse Bakkeby i Frederikssund, I Skibby Idrætshal, i Slangerup Idræts- og Kulturcenter eller på Jægerspris Skole.

Ved seneste kommunevalg i 2017 var der 35.544 stemmeberettigede borgere i Frederikssund Kommune. Kun 25.789 stemte ved valget, hvilket gav en valgdeltagelse på 72,55 procent.

Køreplan for valgbussen

Køreplan for Frederikssund Kommunes valgbus ser desuden således ud:

Torsdag den 21. oktober: Ved forsamlingshuset, Jungehøj 1A i Kyndby Huse klokken 9-12 og ved p-pladsen ved Fjordlandsskolen, Solbakkevej 28 i Dalby, klokken 13-16.

Tirsdag den 26. oktober: P-pladsen ved Rådgivningshuset/Livskilden, Kilde Allé 7 i Frederikssund, klokken 9-12 og 13-16.

Torsdag den 28. oktober: P-pladsen ved Skibby Bibliotek, Nyvej 7C, Skibby, klokken 9-12 og 13-16.

Mandag den 1. november: P-pladsen ved Jørlunde Kirke, Bygaden 26A, Jørlunde, klokken 9-12 og p-pladsen ved St. Rørbæk Forsamlingshus, Snostrupvej 2, Store Rørbæk, klokken 13-16.

Tirsdag den 2. november: P-pladsen ved Trekløverskolen, Højvang 8, Græse Bakkeby, klokken 9-12 og 13-16.

Torsdag den 4. november: P-pladsen ved Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, Gammel Kulhusvej 149, Kulhuse, klokken 9-12 og 13-16.

Mandag den 8. november: P-pladsen ved OK-tanken/SuperBrugsen, Møllehegnet 2, Jægerspris, klokken 9-12 og 13-16.

Tirsdag den 9. november: P-pladsen ved Rådgivningshuset/Livskilden, Kilde Allé 7 i Frederikssund, klokken 9-12 og 13-16.

Torsdag den 11. november: Ved Sønderby Kultur- og Bryghus, Skovvejen 4A, Sønderby, klokken 9-12 og p-pladsen ved Fjordlandsskolen, Sølvkærvej 8, Skuldelev, klokken 13-16.