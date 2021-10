Kulhuse Kultur- og Medborgerhus er et af de 13 steder i Frederikssund Kommune, der får besøg af valgbussen, hvor borgerne kan brevstemme, i tiden op til den 12. november.

Valgbus skal samle stemmer

Frederikssund - 07. oktober 2021 kl. 18:36 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

I Vellerup og i Jørlunde. I Kulhuse og i St. Rørbæk. Vælgere i Frederikssund Kommune får mulighed for at brevstemme til kommune- og regionsvalget tæt på deres bopæl, når en ny valgbus kører rundt til udvalgte steder i tiden op til valgdagen tirsdag den 16. november.

Valgbussen skal gøre det nemmere for borgerne at afgive brevstemme. Hvis du vil brevstemme i valgbussen, skal du bare vise gyldig legitimation og sætte dit kryds ved en af de opstillede 85 kandidater eller 11 partier/lister på den udleverede brevstemmeseddel. Der bliver sat et hak ud for dit navn i valgbogen for at sikre, at ingen stemmer to gange.

På selve valgdagen kan kommunens godt 35.000 vælgere stemme til kommune- og regionsrådsvalget på seks forskellige valgsteder i åbningstiden fra klokken 8 til 20.

Men hvis man gerne vil undgå at stå i kø på valgdagen, eller man måske ikke er helt tryg ved at møde op et sted med mange mennesker på grund af Covid-19, kan man benytte valgbussen, der efter en køreplan triller rundt til 13 forskellige steder i kommunen på udvalgte dage op til den 12. november, som er sidste frist for at brevstemme.

I forvejen kan du brevstemme på de fire biblioteker samt i Borgercenteret på Frederikssund Rådhus i den betjente åbningstid.

Valgbussen kører typisk til mindre lokalsamfund, hvor der ikke er biblioteker samt områder i byerne, hvor der traditionelt er lav valgdeltagelse.

- Idéen opstod, fordi der var kommet en statslig pulje, der skal bidrage til at styrke demokratiet i kommunerne, ved at lade valgbusser køre rundt. Det var der mange byrådsmedlemmer, der var ret begejstrede for, og på et møde i juni besluttede byrådet at søge om midler til det, fortæller Merete Pagter Møller, centerchef for Center for Politik og HR i Frederikssund Kommune, der oplyser, at kommunen har fået 154.000 kroner til formålet.

Ved det seneste kommunevalg i 2017 var der 35.544 stemmeberettigede borgere i Frederikssund Kommune. Kun 25.789 stemte ved valget, hvilket gav en valgdeltagelse på 72,55 procent.

Køreplan for valgbussen ser således ud:

Torsdag den 14. oktober: P-pladsen ved "Verdens ende" for enden af Birkebækvej i Vellerup Sommerby klokken 9-12 og p-pladsen overfor Venslev høkeren, Bygaden 22 i Venslev, klokken 13-16.

Torsdag den 21. oktober: Ved forsamlingshuset, Jungehøj 1A i Kyndby Huse klokken 9-12 og ved p-pladsen ved Fjordlandsskolen, Solbakkevej 28 i Dalby, klokken 13-16.

Tirsdag den 26. oktober: P-pladsen ved Rådgivningshuset/Livskilden, Kilde Allé 7 i Frederikssund, klokken 9-12 og 13-16.

Torsdag den 28. oktober: P-pladsen ved Skibby Bibliotek, Nyvej 7C, Skibby, klokken 9-12 og 13-16.

Mandag den 1. november: P-pladsen ved Jørlunde Kirke, Bygaden 26A, Jørlunde, klokken 9-12 og p-pladsen ved St. Rørbæk Forsamlingshus, Snostrupvej 2, Store Rørbæk, klokken 13-16.

Tirsdag den 2. november: P-pladsen ved Trekløverskolen, Højvang 8, Græse Bakkeby, klokken 9-12 og 13-16.

Torsdag den 4. november: P-pladsen ved Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, Gammel Kulhusvej 149, Kulhuse, klokken 9-12 og 13-16.

Mandag den 8. november: P-pladsen ved OK-tanken/SuperBrugsen, Møllehegnet 2, Jægerspris, klokken 9-12 og 13-16.

Tirsdag den 9. november: P-pladsen ved Rådgivningshuset/Livskilden, Kilde Allé 7 i Frederikssund, klokken 9-12 og 13-16.

Torsdag den 11. november: Ved Sønderby Kultur- og Bryghus, Skovvejen 4A, Sønderby, klokken 9-12 og p-pladsen ved Fjordlandsskolen, Sølvkærvej 8, Skuldelev, klokken 13-16.