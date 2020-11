Valg til Rejsestaldens bestyrelse

Kunne du tænke dig at være aktiv i Kulturhuset Rejsestaldens bestyrelse i Jægerspris, er muligheden der nu.

Der er valg til Rejsestaldens bestyrelse. Det er Lars Just Ladegaard Brinch, der repræsenterer Frederikssund Kommunes kulturområder, der på valg, og har man lyst til at stille op til bestyrelsen, skal man sende en mail til Rejsestaldens leder Anja Boe på alind@frederikssund.dk inden den 29. november.

Man skal skrive lidt om sig selv, og hvorfor man stiller op, og mailen skal vedhæftes et foto, der må vises offentligt.

Rejsestalden fortæller, at man er aktiv i bestyrelsen i en periode på to år gældende fra 1. januar 2021, samt at Rejsestaldens bestyrelse mødes cirka tre gange årligt.