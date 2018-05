Et nævningeting ved Retten i Hillerød tager mandag den 7. maj hul på en sag mod to mænd, der er tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, idet politiet fandt en skarpladt riffel med ammunition i deres bil for et halvt år siden i Lyngerup ved Jægerspris. Foto: Hans Jørgen Johansen

Våbensag for et nævningeting

Frederikssund - 06. maj 2018 kl. 05:05 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd på 40 og 31 år fra Københavnsområdet risikerer over fire års fængsel for at have skydevåben med skarp ammunition i en Mercedes Benz personbil i Lyngerup ved Jægerspris, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De to mænd blev standset af en politipatrulje den 3. november sidste år ved 11-tiden. I bilen fandt betjentene en skarpladt US-karabin 7,62 millimeter riffel, hvor der var isat magasin med skarp ammunition, to magasiner med 15 skarpe patroner samt to æsker med i alt 99 skarpe patroner, en lægtehammer og en økse, og begge mænd var iført skudsikre veste.

Det fremgår af et anklageskrift, hvor i de to mænd, som politiet mistænker for at være tilknyttet rockergruppen Bandidos, er tiltalt for at have overtrådt våbenloven under særligt skærpende omstændigheder, idet de »på offentligt sted og med baggrund i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben«, som det hedder i teksten, var i besiddelse af det føromtalte våbenfund.

De to mænd blev anholdt dengang og har siddet varetægtsfængslet siden. Sagen imod dem starter ved Retten i Hillerød mandag den 7. maj som en nævningesag, hvor der medvirker tre juridiske dommere og seks nævninge, fordi anklagemyndigheden kræver en straf på mindst fire års fængsel.

Det er en følge af den nye bandepakke, hvor straffen er skærpet væsentligt, hvis man bliver fundet skyldig i våbenbesiddelse i en igangværende konflikt på et offentligt sted. Den ene mand har overfor politiet erkendt den ulovlige våbenbesiddelse, mens den anden nægter sig skyldig.