V-politiker om Vinge-undersøgelse: Deprimerende og spild af tid

Venstres Michael Thøgersen mente, at det var spild af tid, da politikerne i Frederikssund Kommune endnu en gang skulle forholde sig til Vinge-skandalen fra 2017 på et byrådsmøde onsdag aften. Konservativ politiker talte om 'socialdemokratiske konspirationsteorier.'

Et næsten enigt byråd stemte onsdag aften for et svar til Ankestyrelsen, der havde bedt Frederikssund Kommune redegøre for kvaliteten af revisionen af kommunens årsregnskab for 2017.

Revisionsfirmaet BDO havde på forhånd fået kritik for ikke at forholde til Vinge-skandalen i tilstrækkelig grad, som efterlod et stort hul i budgettet det pågældende år.