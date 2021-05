Se billedserie Venstre er klar med sit udspil til infrastrukturforhandlingerne. - Brugerbetaling på Marys Bro skal væk. I hvert fald hvis andre nye anlæg også bliver uden brugerbetaling. Finansieringen skal findes i de kommende forhandlinger, siger Hans Andersen (V). Foto: Lars_Skov

V med ultimatum for bro: Brugerbetaling for alle - eller for ingen

Frederikssund - 10. maj 2021 kl. 05:41 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Hvis en ny Limfjordsforbindelse ved Aalborg og en kommende københavnsk havnetunnel bliver gratis at benytte, så skal det også være gratis at køre over Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund. Det fastslår Hans Andersen, medlem af Transportudvalget for Venstre i Folketinget.

