Folketingsmedlem Hans Andersen (V) glæder sig over, at der omsider er udskrevet valg, så den reelle valgkamp kan gå i gang. Her ses han i lørdags, da han hang plakater op for sin partifælle Kim Valentin, der stiller op til Europaparlementsvalget. Foto: Privat

V-kandidat klar til kamp for motorvej

Frederikssund - 07. maj 2019 kl. 14:19 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres folketingsmedlem Hans Andersen, Frederikssundkredsen, er lettet over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen omsider har udskrevet valget. Han har været klar længe til valgkampen, bedyrer han overfor Frederiksborg Amts Avis.

- Det er dejligt. Så kan vi få taget fat på den reelle valgkamp. Så kan vi komme i tætte debatter og få fortalt, hvad vi vil, og også meget gerne finde ud af, hvad de andre partier vil. Det glæder jeg mig til, siger 44-årige Hans Andersen, der ikke var orienteret på forhånd, men fandt ud af, at der var udskrevet valg, da han var på vej hjem i bil til Frederikssund efter at have deltaget i valgdebatter med gymnasieelever på Nærum Gymnasium.

Ifølge Hans Andersen er der ikke bare ét, men flere vigtige temaer ved dette valg.

- Der er den grønne fremtid, et bedre sundhedsvæsen og ikke mindst diskussionen om bedre infrastruktur i Nordsjælland som et lokalt tema, påpeger Hans Andersen, der tilføjer, at han glæder sig til at høre, hvad oppositionen - læs: Socialdemokratiet - vil på sundhedsområdet.

- Der mangler vi nogle svar, fastslår folketingsmedlemmet, der er Venstres beskæftigelsesordfører og familieordfører i Folketinget.

Som regel skynder folketingskandidater sig ud for at hænge valgplakater op, så snart der er udskrevet valg.

- Men det må vi jo ikke før på lørdag, hvis der ellers er nogle master tilbage, lyder det fra Hans Andersen, der efter eget udsagn »holdt generalprøve« i lørdags, hvor han var ude for at hænge plakater op for partifællen Kim Valentin, som stiller op til Europaparlamentet.

Hans Andersen deltager allerede på søndag i et vælgermøde, som LOF Frederikssund står for, ligesom han deltager i to store vælgermøder i Frederikssund og Frederikværk i den kommende tid.

- Og ellers handler det for mig om at komme ud og møde mennesker og fortsætte min dialog og min kamp for Frederikssundområdet og Nordsjælland. En stemme på mig er en stemme på motorveje helt til Frederikssund og Hillerød, fastslår han, der faktisk tyvstartede sin valgkamp på gaden allerede i julehandlen, hvor han delte pebernødder ud, og de seneste måneder har han delt forglemmigej frø ud til mulige vælgere.

Hans Andersen har siddet i Folketinget for Venstre i årene 2001-2007 og igen fra 2011 til nu. Blandt hans mærkesager er bevarelse af Frederikssund Hospital med regionale funktioner som for eksempel røntgenafdelingen og medicinsk afdeling, mere bæredygtighed i form af flere elbiler, rent drikkevand, mere genbrug og mindre plastforurening. Tid til at være familie i form af mere fleksibel boligjobordning, bedre kvalitet i dagsinstitutioner blandt andet flere pædagoger, stærkere nærpoliti og hurtigere responstider samt fortsat stram udlændingepolitik.