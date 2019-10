Henrik Hjaltelin med sin otte kubikmeter affaldscontainer, han fremover skal betale knap fem kroner i broafgift for at få tømt, fordi hans gård ligger i Lyngerup i Hornsherred, og vognmandsfirmaet Marius Pedersen A/S vil have dækket sine udgifter til at benytte Kronprinsesse Marys Bro, der er eneste lovlige vej for tunge køretøjer over Roskilde Fjord. Foto: Allan Nørregaard

Uventet broafgift til erhvervslivet

Vognsmandsfirmaet Marius Pedersen A/S har fra den 1. oktober indført en broafgift, der opkræves alene hos kunder på Hornsherred, fordi virksomheden skal betale 41 kroner hver vej for at benytte Kronprinsesse Marys Bro, som nu er eneste lovlige vej over Roskilde Fjord for tunge køretøjer over 3500 kilo. Den gamle Kronprins Frederiks Bro er forbudt for lastbiler efter åbningen af den nye bro.

Det er ikke nok med, at trafikanter opkræves betaling for at køre over Kronprinsesse Marys Bro. Erhvervsdrivende på Hornsherred påføres nu også andre ekstraomkostninger på grund af betalingsbroen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

