Utilfredse pendlere skød med skarpt

For mange pendler bliver tålmodigheden sat på prøve til sommer, når der lukkes ned for al togtrafik mellem Valby og Frederikssund i tre måneder på grund af sporarbejde, og det blev den også tirsdag aften i Elværket, hvor 60 pendlere var mødt op til orienteringsmøde, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Størstedelen af aftenen gik med spørgsmål, en del skarpe af slagsen, fra de fremmødte, der ikke lagde skjul på deres store frustration over, at toglinjen er lukket fra 1.juni til 25. august 2018.

- Det er meget fint med alt det her information, men vi er brugere, og vi skal have erstatning for det her, for hvor lang tid kommer det lige til at tage fra Frederikssund til Vanløse?, lød det blandt andet fra salen.