Det kommunale plejehjem Pedershave i Frederikssund har været hårdt ramt af covid-19. Nu viser det sig, at flere centersygeplejersker og en afdelingsleder har været udlånt fra Pedershave til friplejehjemmet Attendo, mens adskillige beboere blev syge og døde på Pedershave. Foto: Maj-Britt Holm

Ustabil bemanding og ingen leder på afdeling, hvor flere beboere blev syge og døde af coronavirus.

Frederikssund - 20. februar 2021 kl. 05:18 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Da det kommunale plejehjem Pedershave i Frederikssund blev ramt at et grimt udbrud af covid-19, stod Pedershave i den værst tænkelige situation. Flere af Pedershaves centersygeplejersker var lånt ud til friplejehjemmet Attendo. Afdelingslederen i Pedershaves Hus C, hvor de fleste covid-ramte borgere boede, var også udlånt til Attendo.

Med andre ord var der ustabil sygeplejebemanding og ingen leder på den afdeling på Pedershave, hvor beboere blev syge og døde af coronavirus.

- Det har været en rigtig hård tid for personalet. Vi har ikke kunnet oprette kvaliteten af sygeplejeydelserne, og personalet har manglet en leder i dagligdagen på en afdeling, der har mistet mange beboere på grund af covid-19. Vi kan ikke mere nu.

Så hjerteskærende skriver medarbejderudvalget MED-udvalget på Pedershave i et høringssvar til kommunen i forbindelse med, at Frederikssund Kommune skal finde ud af, hvordan man fremover skal varetage sygeplejeopgaverne på friplejehjemmet Attendo.

Dårlig løsning Den overordnede problematik er, at det er en kommunal opgave at varetage sygeplejeopgaver på kommunens plejehjem, og da friplejehjemmet Attendo etablerede sig i Frederikssund, kom Attendo lovgivningsmæssigt ind under den kommunale sygepleje.

Det klarede kommunen ved at lade Pedershave står for sygeplejen på Attendo, men ingen af stederne er det gået godt.

Kritik af Attendo Frederiksborg Amts Avis har tidligere skrevet om, hvordan der gentagne gange har været kritik af forholdene på Attendo. Styrelsen for Patientsikkerhed har op til flere gange kritiseret Attendo for ikke at varetage sygeplejeopgaverne på en forsvarlig måde.

Nu kommer en anden side af historien så frem. Nemlig at udlån af centersygeplejersker og en leder til Attendo har presset personalet på Pedershave i bund.

Pedershave kørt i bund Medarbejderudvalget på Pedershave beskriver det sådan:

- Det sidste år har Pedershave været yderst belastet, grundet flytning af især sygeplejeressourcer fra Pedershave til Attendo. Fire centersygeplejersker har været udlånt i både kortere og længere perioder i op til et halvt år, og det har haft stor betydning for centersygeplejerskerne, at de har haft to arbejdspladser.

- I gennemsnit har vi løbende haft en eller to centersygeplejersker udlånt til Attendo, og under hele den periode har det været tydeligt, at vi ikke har kunnet oprette kvaliteten af sygeplejeydelserne.

Tæt på krise MED-udvalget fortsætter:

- Det har blandt andet betydet, at Pedershave ikke har haft sygeplejebemanding til at behandle akut opstået hændelser, ligesom journaler ikke er ført kontinuerligt.

Sophia Sanne Johansen er med i afdelingsbestyrelsen i FOA Frederikssund, hvor hun er sektorformand for social-og sundhedssektoren.

- Arbejdsmiljøet på Pedershave har været presset i flere år. Når der så kommer covid-19, og beboere dør samtidig med, at faste centersygeplejersker og en leder er væk, kan det næsten ikke blive værre. Så er der mest af alt tale om en krisesituation, siger Sophia Sanne Johansen.

Mere arbejde på Attendo Mere arbejde på AttendoJane Roos Sørensen er fællestillidsrepræsentant i Dansk Sygeplejeråd i Frederikssund, og hun også næstformand for det koordinerende medarbejderudvalg under Center for Voksenstøtte og Ældre.

Ifølge hende har centersygeplejerskerne haft svært ved at varetage sygeplejeopgaverne på både Pedershave og Attendo blandt andet fordi, der er forskellige praksisser og lovgivninger, der gør sig gældende på kommunale og private plejehjem.

- Problematikken er blevet større af, at sygeplejeopgaverne på Attendo har været mere omfattende og har krævet mere tid, end de normalt ville have gjort på et kommunalt plejehjem.

- På et kommunalt plejehjem kan en sygeplejerske uddelegere visse opgaver til social- og sundhedsassistenter. Det har sygeplejerskerne ikke kunnet gøre på Attendo, fordi social- og sundhedsplejerskerne på Attendo er privat ansatte, og Attendo ikke ønsker, at deres ansatte bruger tid på at bistå med sygeplejeopgaver. Derfor har Attendo hivet flere resurser ud af sygeplejen end forudset.

Større opgave end ventet Centerchef for Voksenstøtte og Ældre i Frederikssund Kommune, Paw Holze Nielsen medgiver, at Attendo har trukket flere resurser end forventet ud af den kommunale sygepleje.

- Da Attendo kom, opnormerede vi sygeplejen, men der har været sygdom og udfordringer for de sygeplejersker, der fast skulle varetage opgaverne på Attendo. Derfor har man trukket på yderligere resurser fra Pedershave, og derfor har man på Pedershave oplevet, at der er blevet trukket på de faste centersygeplejersker på Pedershave. Det har ikke været tilfredsstillende, erkender Paw Holze Nielsen.

Vil adskille sygeplejerskerne Forvaltningen har nu indstillet til politikerne, at Attendo får sine egne tre helt faste sygeplejersker - ansat i privat regi for kommunale kroner. Så der ikke fremover skal udveksles sygeplejersker mellem Pedershave og Attendo.

Jane Ross Sørensen fra Dansk Sygehplejeråd synes, at det lyder som en god ide.

Næstformand i Velfærdsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (S) er ikke sikker.

- Grundlæggende synes jeg, at sygeplejeopgaver er en kommunal opgave. Også på et friplejehjem. Men måske kan jeg overbevises om noget andet i det her tilfælde. Nu vil jeg først drøfte det med mine politiske kollegaer i udvalget. Når det er gået galt, skyldes det flere ting; At kommunen har haft svært ved at rekruttere sygeplejersker, og at påbud til Attendo fra Styrelsen for Patientsikkerhed har krævet ekstra resurser fra sygeplejerskerne. Samtidig har det også været en indkøringsfase, siger hun.

- Vi kan ikke mere På Pedershave håber man på fred og ro til faglighed.

Medarbejderudvalget slutter høringssvaret til kommunen af med at slå fast, at Pedershave ikke kan hjælpe Attendo mere.

- Hvis det besluttes, at Attendo sygeplejemæssigt ikke skal overgå til det private, så må kommunen tage ressourcer et andet sted fra. Vi kan ikke mere på Pedershave, og vi mener også, vi har brugt rigeligt tid, ressourcer og faglighed på at få Attendo på rette kurs. En opgave, som i sidste ende alligevel ikke er lykkes på trods af mange forsøg herfra.

- Pedershave har brug for ro nu, lyder nødråbet fra medarbejderudvalget på Pedershave.