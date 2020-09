Frederikssund Forenede Boldklubbers U19 trup kommer først ud at spille, når det er konstateret, at de ikke er smittet med Covid-19, som to spillere er testet positive for efter en pokalkamp i Brønshøj i sidste uge. Foto: Maj-Britt Holm

Usikre på om smitte skete i fodboldkamp

42 ungdomsspillere fra Frederikssund Forenede Boldklubbers U19-trup kan lige nu hverken træne eller spille kamp, fordi to af dem er blevet testet positive for Covid-19 tirsdag i denne uge.

To positive test

Meldingen fik fodboldsamarbejdet til at afblæse træning og kampe for alle ungdomsspillere i U19-truppen, og omtrent på samme tid fik to af spillerne symptomer og lod sig teste for Covid-19. Tirsdag kom svaret så: Begges test var positive.