Usikkerhed om præsts tilståelse i drabssag

Frederikssund - 12. juli 2021 kl. 18:33 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Den drabssigtede præst Thomas Gotthard skal for retten i Hillerød tirsdag den 3. august, hvor retten har berammet en tilståelsessag fra klokken 15 til 17.

Alt tyder dermed på, at præsten tilstår drabet på sin hustru, den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen.

Det har allerede været fremme. Men præcis hvor langt hans tilståelse går, er usikkert. Det er nyt.

Muligheden er, at han tilstår uagtsomt manddrab, hvor drabet til dels er sket som et uheld, og hvor straffen er lavere.

Thomas Gotthard, Frederikssund, er tiltalt for at have dræbt sin hustru om formiddagen 26. oktober sidste år. Desuden anklages han for usømmelig omgang med lig.

Nævningesag Han har siddet varetægtsfængslet siden 16. november. I lang tid nægtede han sig skyldig, liget var ikke fundet, og i foråret besluttede anklagemyndigheden at rejse tiltale i en nævningesag, som efter planen skulle gennemføres dette efterår.

I juni tog sagen en drejning, da politiet fandt de jordiske rester af Maria From Jakobsen ved Sundbylille nær Frederikssund. Det var præsten selv, der havde udpeget stedet for politiet, og flere medier fortalte, at han nu havde ændret forklaring og erkendte at have dræbt sin hustru.

Tilståelse ukendt Men hvor langt tilståelsen rækker, er anklager fra Nordsjællands Politi, Anne-Mette Wedell Seerup ikke klar over.

Inden den berammede tilståelsessag om eftermiddagen den 3. august, har politianklageren derfor bedt om et såkaldt indenretligt forhør. Det finder sted om morgen samme dag. Her vil Anne-Mette Wedell Seerup høre den drabssigtede præst og dennes advokat Jesper Storm Thygesen, hvad tilståelsen er.

Manddrab Politianklager har tiltalt præsten for manddrab efter paragraf 237, der giver fængsel op til livstid.

Hvorvidt præsten tilstår manddrab, eller der bliver tale om en tilståelse af uagtsomt manddrab efter paragraf 241, hvor drabet snarere er sket ved et uheld, og hvor straframmen er betragteligt mindre, vil først vise sig ved det indenretlige forhør om morgenen den 3. august.

Ifølge Anne-Mette Wedell Seerup er det et springende punkt, og det kan det have betydning for, om tilståelsessagen senere samme dag bliver afholdt eller ej.

Op til livstid Politianklageren fastholder tiltalen på manddrab. Ifølge Anne-Mette Wedell Seerup giver det fængsel på livstid, men politianklageren vil ikke fortælle, hvad hun går efter som straf til præsten.

Hun oplyser, at præsten er blevet mental undersøgt, som det sker med alle tiltalte i drabsager, men hvad mentalundersøgelsen har vist, har Anne-Mette Wedell Seerup ingen kommentar til.

