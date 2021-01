Ups, folk stod i kø foran lukket testcenter

Frustrerende borgere stod i kø fredag formiddag foran Region Hovedstadens nye testcenter på Lundevej i Frederikssund. For testcentret åbnede ikke som planlagt klokken 10, så folk med tidsbestilling til Covid 19 podning kunne ikke komme til.

- Der er desværre sket en beklagelig fejl, så de medarbejdere, der skulle til Frederikssund, kørte et forkert sted hen. Vi har sendt ekstra bemanding ud til teststedet i dag, så vi kan indhente det, vi skule have nået, fortæller testcenterleder Mikkel Stoklund, Region Hovedstaden, som oplyser, at testcentret kom i gang med en lille times forsinkelse.