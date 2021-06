Se billedserie Her slutter vejen og boligområdet, men vejen skal forlænges, og der skal bygges 250-280 boliger på markerne lige nord for de eksisterende boliger. Foto: Henrik Helmer Petersen

Unik grøn vision skudt ned: Nyt boligområde møder virkeligheden

Frederikssund - 12. juni 2021

Den blev fremhævet som »Danmarks, måske verdens første naturby«. Nu er visionerne for unikt grønt boligområde justeret ned, så de passer til lovgivningen og den pragmatiske virkelighed.

- Vi sætter overlæggeren højt, og vi sætter den så højt, vi kan. Det handler om klimaet og kloden, og når kommunen synes, vi sætter overlæggeren for højt, så sætter vi den ned.

Det siger Claes Brylle Hallqvist, der er direktør for Byudviklingsselskabet Vinge Nord ApS.

Lokalplan sat i gang Politikerne i Miljø- og Planudvalget i Frederikssund Kommune har på det forgangne møde besluttet at gå i gang med at udarbejde en lokalplan for et nyt boligområde lige nord for Deltakvarteret i Vinge. Her vil Byudviklingsselskabet Vinge Nord opføre 250-280 boliger.

Planen er på sigt at opføre endnu flere boliger i Vinge, og planen er at udvikle boligerne og boligområdet så visionært og så grønt, at det ikke har set sin mage før.

Men en del af visionerne kan formentlig ikke lade sig gøre, og helt så grønt kan det ikke blive, viser det sig nu.

Ideer vakte opsigt Byudviklingsselskabet Vinge Nord ApS er datterselskab af Green Island, og det vakte opsigt, da de to firmaer i november 2020 præsenterede deres vision for det nye boligområde med i alt 1300 boliger i Vinge nord i Frederikssund.

Boligområdet skulle udvikles som en naturby med sit eget kredsløb med egen varmeforsyning med brug af overskudsvarme fra fabrikker, egen spildevandsrensning og uden nogen form for belastning af miljø og klode.

Tænkt som forbillede Tidligere Pandorachef Thomas Hammershøy Nyborg med bopæl i Thailand er hovedmanden bag Byudviklingsselskabet Vinge Nord ApS og Green Island. Han og de øvrige ejere og chefer i selskaberne fortalte dengang, at de ville bruge Vinge Nord som et pilotprojekt til at udvikle selvforsynende energineutrale boligområder verden om.

- Vores arbejde er fortsat inde i en udviklingsfase, men som det ser ud nu, kan vi ikke udvikle Vinge Nord så grønt og helt så visionært, som vi havde håbet, medgiver direktør for Byudviklingsselskabet Vinge Nord, Claes Bylle Hallqvist.

Selskabet har derfor sat overlæggenen ned og vil nu opføre de første 250-280 boliger i Vinge Nord mere pragmatisk.

Mere pragmatisk Af den kommunale sagsbehandling i Miljø- og Planudvalget fremgår det, at de 250-280 nye boliger i Vinge Nord skal tilsluttes Novafos' spildevandsrensning. Sådan noget er lovbestemt. Og området egner sig ikke til nedsivningsanlæg, fremgår det af sagsbehandlingen.

Tilsvarende er der ikke nævnt noget om nogen brug af overskudsvarme eller anden grøn energikilde i den ansøgning, som Byudviklingsselskabet Vinge Nord har sendt til Frederikssund Kommune i forbindelsen med udviklingen af boligområdet.

Måske varmepumper Claes Brylle Hallqvist forklarer det sådan:

- Vi ved endnu ikke, hvordan boligerne skal opvarmes. Det bliver selvfølgelig ikke med naturgas, men måske med varmepumper. Om det skal ske via et centralt anlæg, eller om hvert hus lidt mere traditionelt skal have hver deres varmepumpe, vil vi se på hen ad vejen.

Bygger ikke selv Claes Brylle Hallqvist fortæller også, at Byudviklingsselskabet Vinge Nord ikke selv være bygherre og bygge boligerne.

- Det har vi fortalt fra begyndelsen. Vi vil udvikle området grønt og visionært, og så vil vi lade ét eller et par boligudviklingsselskaber bygge de 250-280 boliger.

Ifølge direktøren for Byudviklingsselskabet Vinge Nord er visionen fortsat grøn.

- Der er mange måder at tænke grønt på. Blandt andet også når det kommer til valg af byggematerier. En del af ideen er også at give mulighed for at bygge i træ. Hertil betyder det også noget, om området ligger tæt på kollektiv trafik, siger Claes Brylle Halqvist.

Én til tre plan Den igangsatte lokalplan lægger op til, at de 250-280 nye boliger i Vinge Nord skal opføres i en- til tre-plan.

Byudviklingsselskabet Vinge Nord har option på at købe flere områder i Vinge Nord, så de i alt 1300 boliger kan opføres over en årrække, men ifølge Claus Brylle Halqvist hører opkøb af flere områder fremtiden til.